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Украинец четыре раза переболел COVID-19 - что по этому поводу говорят врачи

Житель Харькова четвертый раз лечится от коронавируса из-за низкого иммунитета

сегодня, 11:30
Автор:

Кириєнко Анна

Житель Харькова четыре раза болел COVID-19. Об этом сообщил Telegram канал "Стражи Эспрессо".

Украинец четыре раза переболел COVID-19 - что по этому поводу говорят врачи

Повторное заражение коронавирусом: украинец 4 раза болел COVID-19. Фото: ria.ru

Роман Елисеев, заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17, где и лечили пациента, объяснил такую аномалию.

Согласно словам врача, человек имел серьезные проблемы со здоровьем. Соответственно из-за сопутствующих болезней и низкого иммунитета у мужчины не вырабатывались антитела к коронавирусу.

Однако все четыре раза больной нормально переносил COVID-19 и побеждал болезнь. Сейчас этого человека выписали из больницы.

Как показывают последние исследования ученых, человек может болеть коронавирусом несколько раз за непродолжительное время. Эти данные подтверждают и медицинские сотрудники, которые работают с инфицированными.

Ранее эпидемиолог Наталья Виноград сообщила, что повторные заболевания коронавирусом также могут быть обусловленными изменениями генотипов вирусов. Повторяющиеся случаи заболевания COVID-19 ученые связывают не только с изменениями возбудителя. Также речь идет об определенной патологии неспецифического звена защиты человека по системе интерферона, так называемого интерферонодефицита. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Также сообщалось, кто может быть в группе риска и заболеть коронавирусом второй раз. Объяснения представителей Министерства здравоохранения читайте здесь.

Сайт "Комментарии" информировал, что страна достигла пика третьей волны коронавирусного заболевания, поскольку сейчас ситуация стабилизируется, количество госпитализаций снижается. Разбор ситуации от главы Минздрава Максима Степанова читайте в нашем материале.


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Источник: https://t.me/vartovi_kyiv/16993
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