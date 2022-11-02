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Актуально Украинцы с редким заболеванием могут получить бесплатные лекарства: о чем речь

Речь идет о людях, которые страдают несахарным диабетом. Это заболевание считается достаточно редким и встречается всего у трех человек из 100 тысяч.

сегодня, 20:41
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Автор:

Анна Нестерова

Люди, страдающие этим хроническим заболеванием имеют право на бесплатную диагностику, лечение и получение препаратов по программе "Доступные лекарства".

Украинцы с редким заболеванием могут получить бесплатные лекарства: о чем речь

Украинцы могут получить бесплатные лекарства

Об этом сообщается на официальной странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Что такое несахарный диабет и по каким причинам он возникает

Несахарный диабет является редким хроническим заболеванием, которое связанное с нарушением функции гипофиза или гипоталамуса и характеризуется обильным выделением мочи (до 15 литров в сутки) и сильной жаждой. Это происходит из-за недостатка в крови гормона вазопрессина.

Встречается данное заболевание как у мужчин, так и у женщин. Страдать от несахарного диабета могут и дети, и взрослые. Чаще всего недуг встречается у молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, а также у младенцев до года.

Основные причины возникновения несахарного диабета: опухоль гипофиза/гипоталамуса, метастазы в области головного мозга, черепно-мозговая травма, операции на головном мозге, наследственность, заболевания почек и инфекционные заболевания, которые способны поражать головной мозг.

Выделяют несколько типов несахарного диабета. Заболевание способен без проблем диагностировать специалист-эндокринолог, так как симптомы данной хвори достаточно выразительные.

Как диагностировать несахарный диабет

В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач проверит ваше состояние здоровья и направит вас на обследование к эндокринологу. 

После проведения всех необходимых исследований эндокринолог ставит диагноз, составляет план лечения и вносит его в электронную систему здравоохранения. Это делает исключительно эндокринолог, который принимает амбулаторно. Он же выписывает пациенту первый электронный рецепт в программе "Доступные лекарства".

Как получить бесплатные лекарства 

Получить бесплатные препараты вы можете на основании рецепта. Он может быть как в электронном виде, так и в бумажном. 

Операторы контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 помогут вам найти медучреждения, где могут выписать рецепт на "Доступные лекарства" и укажут адреса аптек, в которых отпускают лекарства по данной программе. 

Ранее, "Комментарии" сообщали о том, какие продукты нужно есть, чтобы побыстрее согреться.



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