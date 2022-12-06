Украинцев ждут изменения в COVID-сертификатах

Сьогодні, за словами представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука , як він написав у соцмережах, на додаток до Порядку формування та використання сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, було внесено зміни, пишуть "Коментарі".



COVID-сертифікати

Як розповідає представник Кабміну, зміни передбачають удосконалення механізму формування та використання COVID-сертифікатів. Зокрема, було оновлено дані про схему поєднання вакцин під час введення іншої бустерної дози. Детальних пояснень поки що ні в уряді, ні в МОЗ немає.

Сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, у якого закінчився термін дії, тепер не зникатиме з додатка "Дія". Впроваджені раніше зміни щодо термінованих цифрових COVID -сертифікатів дозволяють досі переглянути в смартфоні історію вакцинації проти коронавірусу.

Тепер щеплюватися від коронавірусу в Україні можна п'ятьма вакцинами: Comirnaty (від Pfizer-BioNTech) ; CoronaVac (від Sinovac Biotech) ; Johnson&Johnson (Janssen) ; AstraZeneca ; Модерна (Spikevax).

За даними ВООЗ, людство вже має імунітет до коронавірусу більш ніж на 90%. Хоча й починають говорити про перемогу над епідемією , а про завершення пандемії не оголошують. Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що, за оцінками експертів організації, можлива поява нового штаму, який може поширитися і витіснити Omicron, який нині панує.

В Україні, за останніми даними МОЗ, на коронавірус перехворіли понад 5,34 млн, померли – понад 110,58 тисячі осіб. Наскільки ця статистика відрізняється від реалій, важко сказати. Адже у зв'язку з повномасштабною агресією росіян, коли багато українців змушені були виїхати за кордон, а для тих, хто залишився вдома, головним стало завдання вижити, COVID-19 відійшов на задній план, про нього і не згадували. Але, за тими ж останніми оновленими даними, станом на 2 грудня повністю вакцинувалися у нас вже понад 15,2 млн осіб або 36,96%, з них 724,5 тисячі прищеплені бустерною дозою, а понад 28 тисяч отримали ще одну додаткову дозу.





Як писали "Коментарі" у другій декаді вересня, про закінчення пандемії вже тоді говорив Генеральний директор ВООЗ. Вже тоді смертність від коронавірусу у світі помітно зменшувалася.





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