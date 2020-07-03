kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.07.2020

BTC/USD

9111.69

ETH/USD

227.69

LTC/USD

41.50

НБУ 03.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Украинцам грозит полиовирус – предупреждение Минздрава
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцам грозит полиовирус – предупреждение Минздрава

Украина оказалась в зоне риска из-за недостаточного уровня вакцинации против полиомиелита детей

сегодня, 15:52
Автор:

Таисия Ерохина
Украинцам грозит полиовирус – предупреждение Минздрава

Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки заболевания полиомиелита. Об этом информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья Украины.

Полиомиелит, как пояснили в ЦОЗ, является острым инфекционным заболеванием. Полиовирус может распространяться от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

По данным Европейской региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита, в случае ввоза дикого полиовируса или появления исходного вакцинного полиовируса (cVDPV) Украина отнесена к зоне высокого риска.

Так, за 5 месяцев текущего года лишь 30% детей, которым не более одного года, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

"Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом", - говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что вакцинация более 95% населения не допустит эпидемии вируса. А когда дети остаются не привитыми, это может привести к распространению инфекции.

Напомним, в ЦОЗ развенчали миф, что долгое ношение маски вызывает интоксикацию углекислым газом.

Ранее сообщалось, что Украина намерена разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с другими странами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!