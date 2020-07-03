Украинцам грозит полиовирус – предупреждение Минздрава

Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки заболевания полиомиелита. Об этом информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья Украины.

Полиомиелит, как пояснили в ЦОЗ, является острым инфекционным заболеванием. Полиовирус может распространяться от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

По данным Европейской региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита, в случае ввоза дикого полиовируса или появления исходного вакцинного полиовируса (cVDPV) Украина отнесена к зоне высокого риска.

Так, за 5 месяцев текущего года лишь 30% детей, которым не более одного года, получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

"Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом", - говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что вакцинация более 95% населения не допустит эпидемии вируса. А когда дети остаются не привитыми, это может привести к распространению инфекции.

Напомним, в ЦОЗ развенчали миф, что долгое ношение маски вызывает интоксикацию углекислым газом.

Ранее сообщалось, что Украина намерена разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с другими странами.

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