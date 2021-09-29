Украина полностью перейдет на е-больничные с 1 октября: что нужно знать каждому

В Украине с 1 октября больничные будут оформляться только в электронном виде, а все данные будут вноситься в электронную систему здравоохранения. Бумажные больничные, выданные до 1 октября, будут действительными. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Больничный, фото с открытых источников

Каждый украинец сможет оформить больничный всего в четыре шага.

Как получить больничный:

- Прийти на прием к семейному врачу. Он создаст электронный вывод о временной нетрудоспособности;



- Больничный появляется в системе E-health и Реестре Пенсионного фонда;



- ПФУ формирует электронный листок нетрудоспособности. Отметим, в базу попадает только информация, необходимая для получения выплат от Фонда социального страхования;



- Проверить документ можно будет по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда Украины;



- Каждый документ должен быть утвержден собственной е-подписью медработника.



По состоянию на конец сентября 110 больниц не готовы к переходу на е-больничные, но в комитете по вопросам здравоохранения уверены — к 1 октября они тоже подключаться к новой системе.

Напомним, что ранее издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, когда граждане Украины смогут свободно и беспрепятственно летать в страны Евросоюза. По его словам, у нас значительно улучшилась ситуация по распространению коронавируса. Она впервые начала соответствовать рекомендациям ВОЗ. Следовательно, уже этим летом украинцы смогут путешествовать в ЕС.

Также на портале информировали, что Украина переходит на Е-больничные.





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