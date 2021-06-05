Украина переходит на Е-больничные

С июня по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные письма нетрудоспособности, а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования таких заключений.

Приказ подписан (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021", — сообщил он.

По его словам, до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

"Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности", — добавил он.

Как сообщали ранее Виктор Ляшко сообщил условие при котором он будет готов уйти в отставку. Ляшко заявил об этом во время пресс-ланча с журналистами. Так, по словам министра, он покинет пост, если пойдет на "неправильные вещи" или не достигнет тех целей, которые запланировал. Ляшко заявил это как журналистам, так и фракции "Слуга народа", когда те делали представление на должность. Однако сам министр здравоохранения уверен, что ему удастся реализовать свои планы и улучшить медицинскую сферу в Украине. Виктор Ляшко отмечает, что уверенность в реализации своих планов частично возникла благодаря поддержке команды.

Напомним, что именно обещает сделать Ляшко на должности министра здравоохранения . Среди его приоритетных задач в борьбе с пандемией: нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в ближайшие три месяца, подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне пандемии коронавируса, восстановить производство вакцин в Украине.

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