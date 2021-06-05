Украина переходит на Е-больничные

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Ольга Чародий
С июня по август медицинские учреждения смогут формировать
как электронные больничные, так и выдавать бумажные письма нетрудоспособности,
а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования
таких заключений.
Приказ подписан (фото из открытых источников)
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в
Facebook.
По его словам, до 31 августа будет работать переходная модель
внедрения е-больничных.
Напомним, что именно обещает сделать Ляшко на должности министра здравоохранения. Среди его приоритетных задач в борьбе с пандемией: нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в ближайшие три месяца, подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне пандемии коронавируса, восстановить производство вакцин в Украине.
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