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Украина перешла на е-больничные: как получить документ

В Минцифры отмечают, что теперь получение электронного больничного будет быстрым

сегодня, 14:50
Автор:

Кравцев Сергей

Изнурительное стояние в очередях в больнице теперь в прошлом. С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать электронные больничные. Украинцам больше не нужно для того, чтобы закрыть больничный идти в медучреждение, контактировать с другими больными и медперсоналом, подвергая себя опасности. Как передает издание "Комментарии", о новшестве, которое должно облегчить жизнь граждан Украины рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "ТСН".

Украина перешла на е-больничные: как получить документ

Электронный больничный Фото из открытых источников

Михаил Федоров отметил, о намерении ввести в Украине е-больничные активно говорили последние 10 лет. Теперь же это реальность. Министр уверен, что электронные больничные упростят жизнь не только пациентов, но и медиков. 

Глава Минцифры подчеркнул, еще в июне в нашем государстве стартовал переходный этап. За последние три месяца в Украине практически не осталось медучреждений, который бы не были подключены к медицинской системе, которая и дает возможность работать с электронной больничными.

В правительстве уверяют, что получить электронный больничный будет проще простого. Больному нужно всего лишь прийти в больницу, где его осмотрит доктор, после чего медработник сделает медицинское заключение. Далее оно попадет в Реестр. Пациент получает смс на телефон. Далее заключение отсылается в Реестр Пенсионного фонда. И уже там оформляется электронный листок нетрудоспособности, чтобы человек мог получить выплаты. Пациенту приходит второе смс. Работодатель может ознакомиться с документом на портале ПФУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минздраве объяснили, почему была задержка с введением электронного больничного.


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukraina-pereshla-na-e-bolnichnye-kakie-preimuschestva-i-kak-poluchit-dokument-1878919.html
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