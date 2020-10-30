Украина обновила красный и зеленый списки стран

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 30 октября, Украина обновила списки "красных" и "зеленых" стран. Перечень доступен на сайте МОЗ Украины.
Фото: Житомирська Міська Рада
"Красными" признаны 50 стран, среди них: Франция, Испания, США, Швейцария, Молдова, Словения, Израиль, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Черногория. В "зеленой" зоне остаются такие страны: Кипр, Чехия, Турция, Греция, Латвия, Албания, ОАЭ, Болгария, Германия, Египет, Литва.
Министерство здравоохранения указывает количество случаев заражения коронавирусом на сто тысяч населения. Напомним, прибывшие в Украину из государства "красной" зоны обязаны отправиться на 14-дневную изоляцию и сдать тест на COVID-19. Кроме того, разрешено предоставить результаты теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до прибытия в страну.
Ранее "Комментарии" сообщали, что с 2 ноября в Украине вступает в силу новое карантинное зонирование. Самые строгие ограничения введут в Ужгороде и Житомире, а Тернополь покидает "красную" зону.
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