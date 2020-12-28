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Главная Новости Общество медицина Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19
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Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19

Вакцина против коронавируса сохраняет свои свойства только при сверхнизких температурах

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Вакцина от коронавируса сохраняется только при сверхнизких температурах и бережной транспортировки. Таким образом, для многих стран доставка лекарств от COVID-19 стала серьезной проблемой.

Украина нашла способ сохранить и перевезти вакцину от Covid-19

Как будут транспортировать вакцину против Covid-19 в Украину. Фото: refka.ru

Но Украина уже нашла способ как транспортировать и сохранить вакцину. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Доставка будет осуществлена благодаря частным логистическим фармацевтическим компаниям. Только там есть возможность хранения вакцины при необходимой температуре в -80 градусов.

Также Министерство здравоохранения пересмотрело мощности государственных украинских складов. Однако условий для хранения вакцины при необходимой температуре там нет. Ранее в истории украинской медицины температура -80 градусов никогда не использовалась.

Напомним, что Украина утвердила план вакцинации против COVID-19. План предусматривает четыре этапа. Сначала прививки сделают людям с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тем, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19.

Далее в очередь войдут люди 60-летнего возраста. Сюда входят и члены группы риска, органы госбезопасности, образовательные учреждения.

Третий этап охватывает вакцинацию людей от 18 до 59 лет, имеющие высокий риск заражения коронавирусом. Это относится к группам медицинского риска и другим профессиональным группам.

Четвертый этап предусматривает прививки людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что в Брюсселе заключили документ, согласно которому данные людей, которые будут участвовать в кампании вакцинации, будут сохраняться. Документ сразу вызвал критику, потому что он дал правительству полный карт-бланш на получение любой информации, которая будет названа нужной, без каких-либо мер защиты конфиденциальности.



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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/6830-ukraina-nashla-reshenie-problemy-s-vakcinoy-lyashko-rasskazal-detali
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