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Украина намерена самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19

Глава Минздрава Степанов заявил, что украинские фармпроизводители и ученые имеют потенциал для создания вакцины

12 августа 2020, 11:53 comments506
Автор:

Таисия Ерохина
Украина намерена самостоятельно разрабатывать вакцину против COVID-19

Украина может разработать вакцину против коронавируса самостоятельно - силами отечественных ученых и фармацевтических производителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

По его словам, Украина нуждается именно в собственном производстве вакцин.

"Это - одна из задач, которую сразу мне поставил президент страны. Ведь если страна имеет свое производство вакцин - мы менее зависимы от кого-либо", - сказал министр.

Степанов отметил, что на предыдущей неделе он встречался с крупными украинскими фармацевтическими предприятиями, в частности "Фармак", "Лекхим" и "Биолек". Также присутствовали ученые Национальной академии наук, Института микробиологии и другие специалисты, которые способны при объединении научного и производственного потенциалов создавать вакцину в Украине.

"У нас есть четкое понимание, которое затем вырастет в стратегию, как начать производство вакцин на территории Украины на наших мощностях, как создать необходимые условия", - заявил глава Минздрава.

Напомним, Россия заявила, что протестовала вакцину против коронавируса на дочери Путина. Тем временем, в США российскую вакцину раскритиковали.


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