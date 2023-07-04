Ученые выяснили, в каком возрасте безопаснее всего заводить детей

Ученые из Университета Земмельвейса в Будапеште обнаружили, что для женщин безопаснее всего рожать ребенка в определенный девятилетний период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.

Ученые выяснили, в каком возрасте лучше всего заводить детей. Фото из открытых источников

Венгерские исследователи проанализировали 31 128 беременностей, которые не имели генетических нарушений развития плода и сравнили эти результаты с 2,8 млн родами за последние 30 лет. Таким образом, ученые из Университета Земмельвейса обнаружили, что самым безопасным возрастом для рождения ребенка является возраст женщины от 23 до 32 лет. В этом девятилетнем периоде исследователи обнаружили наименьшее количество возможных врожденных пороков.

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Ученые указывают, что риск развития не генетических аномалий у новорожденных детей вырос на 20%, если мать имела возраст до 22 лет. В возрасте старше 32 лет этот показатель был на 15% выше, по сравнению с возрастом 23-32 года. Среди молодых матерей чаще всего встречаются пороки в развитии центральной нервной системы, тогда как у матерей старшего возраста риск врожденных пороков головы, шеи, глаз и ушей вырос вдвое.

Ученые окончательно не знают причину таких результатов, однако предполагают вероятные причины, которые могли повлиять на них. Автор исследования Пете Богларка указывает, что основным фактором для молодых мам является их образ жизни, в частности, это касается курения, употребления алкоголя или наркотиков. Кроме того, женщины в возрасте до 22 лет часто не готовы к беременности.

"Среди матерей старшего возраста – это накопление экологических воздействий химических веществ, ухудшение механизмов восстановления ДНК, загрязнение воздуха, а также старение яйцеклеток", – говорит доцент Университета Земмельвейса Пете Богларка.

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