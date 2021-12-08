Ученые: вакцина Pfizer частично защищает от нового штамма

Вариант коронавируса Omicron может отчасти избежать защиты от двух доз вакцины против COVID-19 Pfizer. Такое заявление сделал руководитель научно-исследовательской лаборатории Африканского института исследований здравоохранения во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация – фото из открытых источников

Тем не менее, исследование показало, что кровь людей, получивших две дозы вакцины и имевших предварительную инфекцию, в большинстве своем способна нейтрализовать новый штамм, что свидетельствует о том, что бустерные дозы вакцины могут помочь отразить инфекцию.

Алекс Сигал, профессор Африканского института исследований здравоохранения, сообщил в Twitter, что произошло "очень значительное снижение" нейтрализации варианта Omicron по сравнению с предыдущим штаммом COVID-19.

Согласно рукописи, опубликованной на сайте его лаборатории, лаборатория проверила кровь 12 человек, которые были вакцинированы двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech. Предварительные данные в рукописи еще не были рецензированы.

Кровь пяти из шести человек, которые были вакцинированы, а также ранее инфицированы COVID-19, все еще нейтрализовали вариант Omicron, говорится в рукописи.

"Эти результаты лучше, чем я ожидал. Чем больше у вас антител, тем больше шансов, что вы будете защищены от Omicron", — написал Сигал в Twitter.

Согласно рукописи, лаборатория наблюдала снижение уровня нейтрализующих антител против варианта Omicron 41 раз. Сигал заявил в Twitter, что цифра, вероятно, будет скорректирована после того, как его лаборатория проведет больше экспериментов.

Хотя нейтрализующие антитела являются индикатором иммунного ответа организма, ученые полагают, что другие виды клеток, такие как В-клетки и Т-клетки, также стимулируются вакцинами и помогают оградить от воздействия коронавируса.

Предварительные данные не свидетельствуют о том, что вакцина менее способна предотвратить тяжелые заболевания или смерть. Пока продолжаются лабораторные тесты, генеральный директор BioNTech Угур Шахин заявил на прошлой неделе, что "мы считаем, что люди будут иметь значительную защиту от тяжелой болезни, вызванной Omicron".

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября классифицировала новый штамм как "вариант, вызывающий беспокойство", но заявила, что нет доказательств, подтверждающих необходимость новых вакцин, специально разработанных для борьбы с вариантом Omicron и с его многочисленными мутациями.

Пока нет значимых данных о том, как вакцины от Moderna, Johnson & Johnson и других производителей лекарства противостоят новому варианту. Ожидается, что все производители, включая Pfizer и BioNTech, опубликуют свои данные в течение нескольких недель.

Шахин из BioNTech сообщил NBC News во вторник, 7 декабря, что производитель лекарств имеет данные, которые поступят в среду или четверг, связанные с новым вариантом.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи заявил во вторник, 7 декабря, что предварительные данные указывают на то, что вариант коронавируса Omicron, вероятно, имеет более высокую степень передачи, но менее тяжелые симптомы.

Умер Раффат, аналитик Evercore ISI, отметил, что из одного исследования не следует делать много выводов, добавив, что в предыдущих лабораторных исследованиях наблюдались значительные различия в измерении снижения уровня антител.

"Давайте подождем дополнительных исследований, чтобы нарисовать мозаику", — сказал Раффат.

Как сообщили ранее "Комментарии", на сегодняшний день исследования показали, что штамм имеет коэффициент размножения 2. Это означает, что каждый больной может инфицировать еще двух других людей .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!