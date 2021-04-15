Ученые сделали прорыв в лечении болезни Альцгеймера

Исследователи со всего мира стараются создать лекарство, которое бы защитило людей от болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции, при которой головной мозг перестает должным образом выполнять свои функции. И японским ученым удалось немного продвинуться в этом направлении.

прорыв в лечении болезни Альцгеймера (фото из открытых источников)

Основная гипотеза развития болезни Альцгеймера связывает ее с отложением в головном мозге бляшек патологического белка бета-амилоида. Ранее исследователи пытались справиться с этими бляшками с помощью моноклональных антител. Но препараты не показывали эффективных результатов. Те лекарства, которые на данный момент применяют для лечения недуга, воздействуют лишь на определенный тип патологии.

Ученые из Токийского университета обнаружили новый метод, а точнее создали молекулу — катализатор фотооксигенации. Это вещество при попадании в организм способно высвободить атомы кислорода. Молекула остается инертной, пока на нее не подействуют светом ближнего инфракрасного диапазона.

Специалисты испытали свой катализатор на лабораторных грызунах с болезнью Альцгеймера. Животным ввели вещество в головной мозг, после этого освещали его инфракрасным излучением с помощью специально зонда в течение недели по полчаса в день. Результаты эксперимента показали, что количество бета-амилоида, который формирует бляшки, существенно уменьшилось.

Авторы исследования провели свой метод и на мертвом мозге людей с болезнью Альцгеймера. Результаты впечатлили, ведь бляшки начали распадаться. Теперь японские ученые хотят усовершенствовать свой метод.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в лечении болезни Альцгеймера может помочь гормон любви.

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