Ученые разобрались, как работает эффект плацебо

Все мы слышали об эффекте плацебо. Специалистам удалось определить область мозга, отвечающую за веру в то, что нам помогают препараты без лечебных свойств. Так ученые измеряли активность мозга с помощью функциональной МРТ в тот момент, когда добровольцы испытывали боль от горячего предмета, приложенного к руке, пишет neo.life.

Эффект плацебо - фото из открытых источников

Предварительно исследователи сказали участникам эксперимента, что на кожу будет нанесен один из трех составов: обезболивающий крем с лидокаином, вазелин или крем с капсаицином, усиливающий жжение. На самом деле, всем добровольцам наносили на кожу вазелин, поэтому любые отличия при восприятии боли связаны с эффектом плацебо или ноцебо. Напомним, что при эффекте плацебо человек уверен, что ему помог препарат, даже если на самом деле это была пустышка. При эффекте ноцебо, напротив, человек испытывает побочные эффекты при приеме средства, не оказывающего реального фармакологического действия.

Оказалось, что и эффект плацебо, и эффект ноцебо связан с активностью небольшой области нейронов, которая называется rostral ventromedial medulla (RVM) и расположена в продолговатом мозге, заднем отделе головного мозга, что является непосредственным продолжением спинного мозга. Также немаловажную роль в этом процессе играет так называемое серое вещество, которое играет роль в регуляции болевой чувствительности.

Напомним, министерство здравоохранения сообщило, что инсулин отныне можно получить по электронному рецепту в любой аптеке, подключенной к системе "Доступные лекарства". С 1 октября 2021 больные диабетом получат инсулин бесплатно, взамен государство выделяет аптекам на компенсацию стоимости препарата 660 млн грн. Сейчас количество аптек, где его можно получить — 5,3 тыс, что в четыре раза больше, чем несколько месяцев назад. Занимается доступностью инсулина Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Благодаря этому исчезнут два недостатка:













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