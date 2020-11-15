kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.11.2020

BTC/USD

16064.56

ETH/USD

457.03

LTC/USD

62.86

НБУ 15.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые обнаружили новое последствие коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили новое последствие коронавируса

Коронавирус связан с рядом неприятных симптомов

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Пандемия коронавируса в этом году потрясла весь мир и заставила людей по-другому взглянуть на многие вещи, особенно больше ценить свое здоровье. Заболевание протекает у каждого человека индивидуально, поэтому и последствия могут самыми разными.

Ученые обнаружили новое последствие коронавируса

фото из открытых источников

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав истории болезни около 70 млн американцев, в том числе более 62 тыс. пациентов с COVID-19. Они обнаружили, что после получения положительного результата теста на коронавирус, у каждого пятого человека в течение 3 месяцев, наблюдались тревожные расстройства, депрессия и проблемы со сном. 

Консультант-психиатр Майкл Блумфилд отметил, что у людей, страдающих психическими расстройствами, риск заразиться заболеванием оказался на 60% выше, чем у остальных. Ученые пока не могут найти причину такому необычному последствию, но предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами. В первую очередь, из-за стресса, возникшего на фоне пандемии и карантинных ограничений, а также после физических последствий болезни. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало об опасной ошибке в лечении коронавируса. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/science/covid-19-increases-your-risk-22981967
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ