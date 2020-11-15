Ученые обнаружили новое последствие коронавируса

Язык
Coinspot 15.11.2020
BTC/USD
16064.56
ETH/USD
457.03
LTC/USD
62.86
НБУ 15.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Пандемия коронавируса в этом году потрясла весь мир и заставила людей по-другому взглянуть на многие вещи, особенно больше ценить свое здоровье. Заболевание протекает у каждого человека индивидуально, поэтому и последствия могут самыми разными.
фото из открытых источников
Ученые провели масштабное исследование, проанализировав истории болезни около 70 млн американцев, в том числе более 62 тыс. пациентов с COVID-19. Они обнаружили, что после получения положительного результата теста на коронавирус, у каждого пятого человека в течение 3 месяцев, наблюдались тревожные расстройства, депрессия и проблемы со сном.
Консультант-психиатр Майкл Блумфилд отметил, что у людей, страдающих психическими расстройствами, риск заразиться заболеванием оказался на 60% выше, чем у остальных. Ученые пока не могут найти причину такому необычному последствию, но предполагают, что это может быть связано с несколькими факторами. В первую очередь, из-за стресса, возникшего на фоне пандемии и карантинных ограничений, а также после физических последствий болезни.
Ранее издание "Комментарии" сообщало об опасной ошибке в лечении коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости