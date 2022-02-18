Ученые назвали неожиданный, но эффективный способ похудеть

Звучит необычно, но бег спиной назад имеет ряд преимуществ для здоровья. В частности говорится об эффективном сжигании калорий и похудении. Инструктор по фитнесу Фиона Хоукер рассказала в интервью Express Health, что бег спиной назад может быть необычным, но эффективным способом похудения. Она заметила, что "классический" бег – одна из форм физических упражнений, способствующая более интенсивному сжиганию калорий, чем, например, обычная ходьба. Кроме того, есть данные о том, что регулярные пробежки способны снижать риски заболеваний сердца или диабета 2 типа.

Похудение (фото из открытых источников)

Когда человек занимается бегом вспять, некие эффекты бега усиливаются.



"Бег "в обратном направлении" может показаться чем-то необычным, но это более эффективная форма упражнений, которая может помочь вам сбросить больше веса", – подчеркнула она.

По словам фитнес-тренера, такой бег интенсифицирует сжигание калорий, поскольку бегущему "задом вперед" человеку требуется примерно на 30 процентов больше энергии, чем при обычной пробежке.

"Бег спиной назад сложнее в исполнении и требует больше усилий для перемещения из одной точки в другую, что усиливает работу мышц", — отметила эксперт.

По ее мнению, подобная форма нагрузок может улучшать работу сердца и легких, а также улучшает способность владеть телом, поддерживать его баланс, хорошую осанку. В то же время, чтобы заниматься таким бегом в обратном направлении, важно быть застрахованным от столкновений. Тренер посоветовала начинать на беговой дорожке и не с бега, а с ходьбы назад, постепенно увеличивая темп движения.

Напомним, резкие скачки давления могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион. Специалисты говорят, что скрытый риск для здоровья, в первую очередь, несет переедание сладкого. Ученые из Великобритании предупреждают, что свободный сахар, тот который добавляют в еду или напитки, стоит ограничить в рационе, особенно, людям с гипертонией. "Пища с добавлением сахара, как правило, высококалорийна и часто имеет небольшую пищевую ценность или совсем ее не имеет. Дополнительная энергия может заставить вас прибавить в весе, что может повысить ваше кровяное давление", – говорят эксперты.

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