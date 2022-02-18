Ученые назвали неожиданный, но эффективный способ похудеть

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Ольга Чародий
Звучит необычно, но бег спиной назад имеет ряд преимуществ для здоровья. В частности говорится об эффективном сжигании калорий и похудении. Инструктор по фитнесу Фиона Хоукер рассказала в интервью Express Health, что бег спиной назад может быть необычным, но эффективным способом похудения. Она заметила, что "классический" бег – одна из форм физических упражнений, способствующая более интенсивному сжиганию калорий, чем, например, обычная ходьба. Кроме того, есть данные о том, что регулярные пробежки способны снижать риски заболеваний сердца или диабета 2 типа.
Похудение (фото из открытых источников)
Когда человек занимается бегом вспять, некие эффекты бега усиливаются.
По словам фитнес-тренера, такой бег интенсифицирует сжигание калорий, поскольку бегущему "задом вперед" человеку требуется примерно на 30 процентов больше энергии, чем при обычной пробежке.
По ее мнению, подобная форма нагрузок может улучшать работу сердца и легких, а также улучшает способность владеть телом, поддерживать его баланс, хорошую осанку. В то же время, чтобы заниматься таким бегом в обратном направлении, важно быть застрахованным от столкновений. Тренер посоветовала начинать на беговой дорожке и не с бега, а с ходьбы назад, постепенно увеличивая темп движения.
Напомним, резкие скачки давления могут возникать по разным причинам, если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу, если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион. Специалисты говорят, что скрытый риск для здоровья, в первую очередь, несет переедание сладкого. Ученые из Великобритании предупреждают, что свободный сахар, тот который добавляют в еду или напитки, стоит ограничить в рационе, особенно, людям с гипертонией. "Пища с добавлением сахара, как правило, высококалорийна и часто имеет небольшую пищевую ценность или совсем ее не имеет. Дополнительная энергия может заставить вас прибавить в весе, что может повысить ваше кровяное давление", – говорят эксперты.
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