Ученые нашли коронавирус в сперме: влияет ли это на репродуктивную функцию

Британский ученый Аллан Пейси занимается исследованием влияния коронавируса на репродуктивную систему. Недавно во время экспериментов он обнаружил, что COVID-19 может находиться и в яичках. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Коронавирус нашли в яичках мужчин - опасно ли это

По словам исследователя, чтобы вирус не нанес вред репродуктивному здоровью, стоит сходить к андрологу после того, как вы переболели. К тому же Аллан Пейси сообщил о том, что в редких случаях коронавирус может передаваться со спермой.

Профессор отмечает, что COVID-19 может влиять и на мужскую фертильность. Исследования показывают, что болезнь сокращает количество сперматозоидов на некоторое время.

Однако, если вирус задерживается в яичках, он не слишком вредит репродуктивной системе. Вирус в сперме появляется из-за того, что COVID-19 использует спаечный белок для связывания с рецепторами, которые расположены преимущественно на клетках дыхательных путей. Однако те же белки есть и в других органах, в частности в яичках.

Напоминаем, что эксперты назвали способ, который может снизить риски заражения COVID-19 как минимум в 10 раз. И самое интересное, что о нем знает абсолютно каждый из вас — это ношение медицинской маски.

Маска является эффективным средством защиты при разговоре с другим человеком, при кашле (тогда частицы вируса будут вам не страшны). Согласно словам специалистов, такой способ защиты можно назвать беспроигрышным, так как он работает на 99,9 процента.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в Министерстве здравоохранения рассказали, где украинцы смогут получить прививку против коронавирусного заболевания. Вакцинироваться можно будет на базе специальных пунктов и кабинетов, которых по состоянию на декабрь в стране насчитывается более 11 000.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!