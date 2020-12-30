Ученые изобрели биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе

В мире появился специальный сенсор, который показывает, есть ли коронавирус в воздухе. Гаджет разработали ученые из политехнического университета Валенсии.

Итальянцы создали специальное устройство для отслеживания коронавируса в воздухе. Фото: zp.gov.ua

Данную информацию сообщило научное издание Medical Express.

Пока устройство в процессе разработки и усовершенствования. Благодаря сенсору люди смогут определять наличие СOVID-19 внутри помещений. В дальнейшем это поможет применять карантинные мероприятия и быть осторожнее в пространстве с вирусом.

Сенсор состоит из частиц, которые подобны вирусу, однако не имеют такого же генома как в COVID-19. Ими нельзя заразиться.

Если в помещении будут присутствовать частицы вируса, устройство начнет подавать сигналы.

Сейчас изобретение проходит тестирование. Врачи оценивают его эффективность на уровне медицинских учреждений.

Если медицинские работники дадут сенсору хорошую оценку, его можно будет массово использовать. Ученые заверили, что устройство будет относительно недорогим и очень легким в использовании.

Напоминаем, что иммунолог Федор Лапий рассказал свое мнение относительно ситуации с коронавирусом в 2021 году. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) острая фаза коронавирусной инфекции будет в течение всего следующего года. Однако летом 2021-го можно ожидать заметных улучшений в ситуации с вирусом.

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