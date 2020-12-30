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Главная Новости Общество медицина Ученые изобрели биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе
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Ученые изобрели биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе

Сейчас устройство, которое показывает, есть ли коронавирус в воздухе помещении, тестируется

сегодня, 09:50
Автор:

Кириєнко Анна

В мире появился специальный сенсор, который показывает, есть ли коронавирус в воздухе. Гаджет разработали ученые из политехнического университета Валенсии.

Ученые изобрели биосенсор для отслеживания коронавируса в воздухе

Итальянцы создали специальное устройство для отслеживания коронавируса в воздухе. Фото: zp.gov.ua

Данную информацию сообщило научное издание Medical Express.

Пока устройство в процессе разработки и усовершенствования. Благодаря сенсору люди смогут определять наличие СOVID-19 внутри помещений. В дальнейшем это поможет применять карантинные мероприятия и быть осторожнее в пространстве с вирусом.

Сенсор состоит из частиц, которые подобны вирусу, однако не имеют такого же генома как в COVID-19. Ими нельзя заразиться.

Если в помещении будут присутствовать частицы вируса, устройство начнет подавать сигналы.

Сейчас изобретение проходит тестирование. Врачи оценивают его эффективность на уровне медицинских учреждений.

Если медицинские работники дадут сенсору хорошую оценку, его можно будет массово использовать. Ученые заверили, что устройство будет относительно недорогим и очень легким в использовании.

Напоминаем, что иммунолог Федор Лапий рассказал свое мнение относительно ситуации с коронавирусом в 2021 году. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) острая фаза коронавирусной инфекции будет в течение всего следующего года. Однако летом 2021-го можно ожидать заметных улучшений в ситуации с вирусом.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, какая категория людей никогда не заболеет на коронавирус. Здесь большое значение имеет ряд факторов, например, иммунитет и генетика. У человека может быть сильная иммунная система. Здесь все зависит от мелких, но очень важных деталей: питание, образ жизни, склонность к стрессу, генетика. Мощная иммунная система способна самостоятельно преодолеть вирус, который попал в организм.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-12-high-sensitivity-sars-cov-air.html
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