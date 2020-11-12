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У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток

Поставка вакцины в бедные и малоразвитые страны может сорваться

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о сложности транспортировки новой эффективной вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом проинформировал сайт BBC.

У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостаток

Фото: Газета.ру

Чтобы вакцина хранилась и действовала, ее необходимо держать в камерах с ультранизкими температурами от -70 ° C. Вынимать препарат из холодной среды можно максимум четыре раза. Ни домашние, ни производственные морозильные камеры не могут обеспечить такую температуру.

В таком случае самая большая проблема возникает в бедных странах. Они не имеют возможности приобрести мощности для хранения вакцины и обеспечить правильную транспортировку.

Компания Pfizer уже обдумывает варианты доставки вакцины к местам назначения.

По их словам, препарат будет распространяться из центров компании в США, Германии и Бельгии. Перевозить ее планируют наземным и воздушным транспортом в клиники и больницы, где вакцину будут вводить людям.

Кроме того, компания Pfizer разработала специальную транспортную коробку небольшого размера, которая может обеспечить вакцине необходимую температуру. В одну емкость помещается до 5 тыс. доз, которые могут беспроблемно храниться в течение 10 дней. Однако, одна такая коробка соответственно дорого стоит. Некоторые страны не смогут выделить такое большое количество средств.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54901908
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