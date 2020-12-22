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Тесты на коронавирус: какой выбрать

В ВОЗ разъяснили, чем отличаются тесты на коронавирус

сегодня, 18:38
Автор:

Таисия Ерохина

Прежде чем делать тест на коронавирус, стоит выяснить, какой именно тест вам нужен. А дальше уже выбрать из трех вариантов. Об этом говорится на странице World Health Organization Ukraine в Facebook.

Тесты на коронавирус: какой выбрать

Фото из открытых источников

Так, ПЦР-тест и тест на антиген нужно делать, если вы болеете сейчас.

Тогда как тест на антитела сдают те, кто болел в прошлом.

Сообщается, что если вы хотите узнать, болели ли коронавирусом в прошлом, то выбирайте тест на антитела (который еще называется серологический тест). Этот вариант показывает наличие инфекции в прошлом. Биоматериал, который понадобится для процедуры — кровь. Однако тест на антитела не свидетельствует о наличии иммунитета и о вашей защите. И помните, что этот тест не показывает, болеете ли вы коронавирусом сейчас.

Если же вы хотите узнать, болеете ли коронавирусом сейчас, то есть такие варианты тестов. Первый — ПЦР-тест, который показывает наличие инфекции сейчас. Именно он чаще всего используется для диагностики. Биоматериал для этого варианта — мазок со слизистой оболочки носовых пазух и глотки. Отмечается высокая точность результата.

Второй вариант теста — экспресс-тест на антиген. Этот тоже показывает наличие инфекции в текущий момент. Биоматериалом является мазок со слизистых оболочек носо- или ротоглотки. Тест гарантирует быстрый результат, но отмечается ниже точность результатов по сравнению с ПЦР-тестом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появление нового штамма коронавируса вызвало взрыв в информационном пространстве. Чем опасен новый вариант инфекции, почему возникла мутация и кто находится в зоне риска — объяснили медики.

Впоследствии в Минздраве Украины сообщили, что до конца текущего года в Украине появятся обновленные тесты на коронавирус, которые будут ориентированы на выявление нового штамма болезни.


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Источник: https://www.facebook.com/280558992060799/posts/3553001144816551/
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