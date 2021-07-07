Студентов медицинских вузов привлекут к массовой вакцинации населения в Украине

В Украине планируют использовать студентов 4 и 5 курсов высших медицинских учреждений и интернов для помощи в проведении прививок от коронавируса. Для этого МОЗ Украины и Центр общественного здоровья привлекли возможности Всемирной организации здравоохранения для проведения соответствующих тренингов по вакцинации от ковид-19. Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Украинских студентов привлекут к вакцинации населения, фото из открытых источников

Врачи-интерны и студенты старших курсов должны снизить нагрузку на медработников, а также помочь увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Согласно ожиданиям украинского правительства до конца текущего года должно быть вакцинировано 70% взрослого населения.

По информации председателя Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, привлечение "волонтеров" из числа студентов — "стандартная практика для многих стран". Бюро планирует научить украинских студентов делать прививки вакцинами от коронавируса высококачественно и безопасно, чтобы избежать осложнения у пациентов в результате возможных ошибок. Ярно Хабихт ожидает сотрудничества со всеми медицинскими вузами в Украине.

Уже на этой неделе ВОЗ проведет четыре двухдневных тренинга по обучению около 100 преподавателей. Будут задействованы не только эксперты ВОЗ, но также и эксперты пяти украинских общегосударственных лечебных организаций. По замыслу, подготовленная профессионально сотня преподавателей вузов затем должна будет передать полученные навыки и знания своим подопечным студентам. В частности, преподавателям и студентам с интернами донесут всю информацию о вакцинах от ковид-19, которые уже используются в Украине. А также проинформируют и о тех, которые только должны поступить к нам в ближайшее время. Так, в программе тренингов будет информация о вакцине "Moderna mRNA-1273". Еще слушатели получат информацию по безопасности иммунизации, оказанию первой медицинской помощи, умению правильно диагностировать анафилактический шок и другие побочные явления.

На каких началах будут привлекать украинских студентов и интернов — добровольно или принудительно, будет ли оплачена их работа, будут ли распространяться на них социальные гарантии выплат денежных компенсаций в случае инфицирования коронавирусом или смерти от него вследствие заболевания на рабочем месте — об этом в Минздраве Украины не сообщали! Также неизвестно будут ли какие-то последствия для студентов, которые откажутся бесплатно выполнять работу по массовой иммунизации.

А вот студенты Винницкого государственного педуниверситета в свой выпускной вышли на протест против фамильярности некоторых преподавателей.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!