Степанов: Украина перешла ко второму этапу Covid-вакцинации

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Лиза Снисар
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Covid-вакцинация в Украине перешла ко второму этапу. На сегодня в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев. Об этом министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 марта.
Максим Степанов - фото из открытых источников
Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы прекращать вакцинацию от коронавируса в Украине, поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек. По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьёзным противодействием против препарата.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине впервые вакцинировали от коронавируса Covid-19 более 10 тысяч человек за сутки. Таким образом, за прошедшие сутки в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса. Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами. С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713 украинцев.
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