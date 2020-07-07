Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне коронавируса

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Владимир Лавский
Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса. Об этом он сообщил на традиционном брифинге.
"На данный момент уровень обеспечения Украины нельзя сравнить с тем, что было в начале марта. Сейчас я говорю не только о лабораторных центрах или наличии тест-систем. Наши больницы готовы к максимальной загрузке. По состоянию на сегодня все лаборатории обеспечены месячным запасом тестов. Я считаю, это правильно, когда мы делаем выводы, исходя из того, что уже было в мире", - сказал Максим Степанов.
Как ранее писали "Комментарии", резкой вспышки коронавируса после выходных в Украине не произошло. За сутки COVID-19 подтвердили еще у 564 пациентов. Лидер по темпам распространения коронавируса в Украине остается неизменным. Больше всего новых пациентов обнаружили во Львовской области. Число инфицированных выросло на 144 человека. Далее идет Закарпатье, где 83 новых больных, а также Киев, где за вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 63 пациентов.
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