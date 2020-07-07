Степанов рассказал о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса. Об этом он сообщил на традиционном брифинге.

"На данный момент уровень обеспечения Украины нельзя сравнить с тем, что было в начале марта. Сейчас я говорю не только о лабораторных центрах или наличии тест-систем. Наши больницы готовы к максимальной загрузке. По состоянию на сегодня все лаборатории обеспечены месячным запасом тестов. Я считаю, это правильно, когда мы делаем выводы, исходя из того, что уже было в мире", - сказал Максим Степанов.

Как ранее писали "Комментарии", резкой вспышки коронавируса после выходных в Украине не произошло. За сутки COVID-19 подтвердили еще у 564 пациентов. Лидер по темпам распространения коронавируса в Украине остается неизменным. Больше всего новых пациентов обнаружили во Львовской области. Число инфицированных выросло на 144 человека. Далее идет Закарпатье, где 83 новых больных, а также Киев, где за вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 63 пациентов.

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