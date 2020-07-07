Коронавирус в Украине: сколько еще украинцев заболели

Язык
BTC/USD
9278.41
ETH/USD
236.95
LTC/USD
43.53
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Резкой вспышки коронавируса после выходных в Украине не произошло. За сутки COVID-19 подтвердили еще у 564 пациентов. Об этом говорится на портале СНБО, где собирают информацию о количестве инфицированных.
Лидер по темпам распространения коронавируса в Украине остается неизменный. Больше всего новых пациентов опять обнаружили во Львовской области. Число инфицированных выросло на 144 человека. Далее идет Закарпатье, где 83 новых больных, а также Киев, где за вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 63 пациентов.
В целом, с начала вспышки коронавирус в Украине уже подхватили 49 607 человек. В регионах ситуация обстоит следующим образом:
Львовская область - 6445 случаев (+144);
г. Киев - 5665 случаев (+63);
Черновицкая область - 5032 случая (+14);
Ровенская область - 4228 случаев (+38);
Закарпатская область - 3458 случаев (+83);
Киевская область - 2809 случаев (+20);
Волынская область - 2788 случаев (+36);
Ивано-Франковская область - 2744 случая (+44);
Харьковская область - 2416 случаев (+45);
Тернопольская область - 2108 случаев (+7);
Винницкая область - 1979 случаев (+12);
Одесская область - 1919 случаев (+36);
Житомирская область - 1469 случаев (+1);
Днепропетровская область - 1116 случаев (+1);
Хмельницкая область - 842 случая (+0);
Донецкая область - 686 случаев (+5);
Черкасская область - 678 случаев (+8);
Кировоградская область - 663 случая (+4);
Запорожская область - 598 случаев (+1);
Черниговская область - 576 случаев (+0);
Николаевская область - 461 случай (+0);
Полтавская область - 325 случаев (+1);
Сумская область - 321 случай (+0);
Херсонская область - 196 случаев (+0);
Луганская область - 85 случаев (+1);
Стоит отметить, что чуть менее половины пациентов уже смогли коронавирус победить. Выздоровели 22 193 украинца. За минувшие сутки их число выросло на 490 человек.
В то же время, коронавирус унес жизни еще 21 пациента. А общее количество жертв достигло 1 283 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, когда, по мнению сингапурских ученых, человечество ожидает еще одна пандемия нового типа коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости