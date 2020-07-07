Коронавирус в Украине: сколько еще украинцев заболели

Резкой вспышки коронавируса после выходных в Украине не произошло. За сутки COVID-19 подтвердили еще у 564 пациентов. Об этом говорится на портале СНБО, где собирают информацию о количестве инфицированных.

Лидер по темпам распространения коронавируса в Украине остается неизменный. Больше всего новых пациентов опять обнаружили во Львовской области. Число инфицированных выросло на 144 человека. Далее идет Закарпатье, где 83 новых больных, а также Киев, где за вчера диагноз COVID-19 подтвердили еще у 63 пациентов.

В целом, с начала вспышки коронавирус в Украине уже подхватили 49 607 человек. В регионах ситуация обстоит следующим образом:





Львовская область - 6445 случаев (+144);



г. Киев - 5665 случаев (+63);

Черновицкая область - 5032 случая (+14);

Ровенская область - 4228 случаев (+38);

Закарпатская область - 3458 случаев (+83);

Киевская область - 2809 случаев (+20);

Волынская область - 2788 случаев (+36);



Ивано-Франковская область - 2744 случая (+44);

Харьковская область - 2416 случаев (+45);

Тернопольская область - 2108 случаев (+7);

Винницкая область - 1979 случаев (+12);

Одесская область - 1919 случаев (+36);

Житомирская область - 1469 случаев (+1);

Днепропетровская область - 1116 случаев (+1);

Хмельницкая область - 842 случая (+0);

Донецкая область - 686 случаев (+5);

Черкасская область - 678 случаев (+8);



Кировоградская область - 663 случая (+4);

Запорожская область - 598 случаев (+1);

Черниговская область - 576 случаев (+0);

Николаевская область - 461 случай (+0);

Полтавская область - 325 случаев (+1);

Сумская область - 321 случай (+0);

Херсонская область - 196 случаев (+0);

Луганская область - 85 случаев (+1);





Стоит отметить, что чуть менее половины пациентов уже смогли коронавирус победить. Выздоровели 22 193 украинца. За минувшие сутки их число выросло на 490 человек.

В то же время, коронавирус унес жизни еще 21 пациента. А общее количество жертв достигло 1 283 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, когда, по мнению сингапурских ученых, человечество ожидает еще одна пандемия нового типа коронавируса.

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