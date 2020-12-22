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Статистика COVID-19 в Украине на 22 декабря: сколько людей заболело за сутки

Выздоровело более чем на пять тысяч человек больше, чем заболело

сегодня, 08:28
Автор:

Елизавета Черных

8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медицинских работников.

Статистика COVID-19 в Украине на 22 декабря: сколько людей заболело за сутки

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

За минувшие сутки выздоровели 14 020 человек, были госпитализированы 1318 человек, зафиксировано 232 случая смерти от последствий Коронавирусная заболевания, а также осуществлено 46696 тестов на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 979 506 человек, выписаны 600 288 человек, зафиксировано 16 897 летальных случаев, проведено 5 307 601

Напомним, что ранее доктор медицинских наук, иммунолог Вера Казмирчук рассказывала, как можно остановить коронавирусное заболевание. Специалистка считает, что в первые-вторые сутки инфицированному человеку следует ввести антитела — иммуноглобулин. Врач считает, что этот препарат уже более половины века применяют при различных вирусных заболеваний, он является безопасным и продолжает доказывать свою эффективность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что власть Соединенного королевства Великобритании сообщила мировой общественности об обнаружении нового штамма коронавируса на юго-востоке страны. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на выступление министра здравоохранения Туманного Альбиона Мэтта Хэнкока.

По словам представителей Центра общественного здоровья , у ученых нет проверенной информации о тяжести заболевания, а также о том, какой процент смертности новый коронавирусный штамм может вызвать.






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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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