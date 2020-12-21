Статистика COVID-19 в Украине на 21 декабря: сколько человек заболело за сутки

6 545 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 декабря 2020 года. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медицинских работников.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

За прошедшие сутки были госпитализированы 1 766 человек, выздоровели 5 106 человек, зафиксировано 80 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания, было совершено 26 839 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело 970 993 человек, выздоровели 586 268 человека и зафиксировано 16 665 летальных случаев, было осуществлено 5 303 103 тестирований.

Ранее ведущий инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что в ближайший год коронавирус не уменьшит обороты, а мир входит в пандемический цикл. По словам врача, периодически весь земной шар бросается в пандемии. Специалист подчеркивает, что нужно быть готовыми, обучать персонал и восстанавливать систему противоинфекционной защиты. После этой пандемии, уверена врач, мировое сообщество сделает очень серьезные выводы.

Портал "Комментарии" также сообщал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по болезням призвали государства Европы усилить карантинные меры по борьбе с распространением нового штамма коронавируса, который циркулирует в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что новый штамм коронавирусного заболевания, обнаруженный в стране, может быть заразнее на 70%.





























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