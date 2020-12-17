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Стало известно, во сколько обходится лечение тяжелого "ковидного" больного - военный эпидемиолог

Но дело не только в цене препаратов, но и в отсутствии некоторых из них на территории Украины

17 декабря 2020, 23:46
Автор:

Дмитрий Симоненко

Лечения тяжелых пациентов с COVID-19 обходится государству либо семье больного в 80 тыс. грн и больше. Такие цифры назвал председатель Национальной медицинской палаты Украины военный эпидемиолог Сергей Кравченко. Эксперт сослался на список медицинских препаратов, входящих в алгоритм лечения коронавирусной болезни. По словам Кравченко, цена за упаковку или флакон таких лекарств варьируется от 3-5 тысяч гривен в 25 тыс. гривен. Кроме цены также возникают трудности в поиске препаратов, ведь многие из них не зарегистрированы в Украине, поэтому лекарства прибывают в Украину не самым законным способом.

Стало известно, во сколько обходится лечение тяжелого "ковидного" больного - военный эпидемиолог

По словам Кравченко, Степанов не предпринял ни одного шага, чтобы профильные медицинские учреждения были обеспечены этими лекарственными средствами.

"Они (МОЗ — ред.) Торговали разрешениями на одноразовый ввоз "Ремдесивира", незарегистрированного в Украине. Вот чем они занимались 10 месяцев!" — сказал он.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине за последнюю неделю острыми респираторными вирусными заболеваниями заразились более сто восемьдесят три тысячи человек, а за все время эпидемиологического сезона переболели почти пять процентов населения страны.

Кроме того, портал стало известно о том, что представитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число больных коронавирусной инфекцией прогнозируется на январь следующего года. Продлится явление до середины февраля. К подобной мысли пришли и международные эксперты.



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Источник: https://zik.ua/news/ludyna/likuvannia_serednoi_tiazhkosti_i_vazhkykh_form_covid_19_koshtuie_vid_80_tys_hrn_i_do_steli__kravchenko_990662
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