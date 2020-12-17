Стало известно, во сколько обходится лечение тяжелого "ковидного" больного - военный эпидемиолог

Лечения тяжелых пациентов с COVID-19 обходится государству либо семье больного в 80 тыс. грн и больше. Такие цифры назвал председатель Национальной медицинской палаты Украины военный эпидемиолог Сергей Кравченко. Эксперт сослался на список медицинских препаратов, входящих в алгоритм лечения коронавирусной болезни. По словам Кравченко, цена за упаковку или флакон таких лекарств варьируется от 3-5 тысяч гривен в 25 тыс. гривен. Кроме цены также возникают трудности в поиске препаратов, ведь многие из них не зарегистрированы в Украине, поэтому лекарства прибывают в Украину не самым законным способом.

По словам Кравченко, Степанов не предпринял ни одного шага, чтобы профильные медицинские учреждения были обеспечены этими лекарственными средствами.

"Они (МОЗ — ред.) Торговали разрешениями на одноразовый ввоз "Ремдесивира", незарегистрированного в Украине. Вот чем они занимались 10 месяцев!" — сказал он.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Украине за последнюю неделю острыми респираторными вирусными заболеваниями заразились более сто восемьдесят три тысячи человек, а за все время эпидемиологического сезона переболели почти пять процентов населения страны.

Кроме того, портал стало известно о том, что представитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин заявил, что максимальное число больных коронавирусной инфекцией прогнозируется на январь следующего года. Продлится явление до середины февраля. К подобной мысли пришли и международные эксперты.





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