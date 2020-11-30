Стало известно, сколько уволилось узких медспециалистов за последние полгода, а также каковы на это причины

По информации, опубликованной Национальной службой здоровья в Украине из системы здравоохранения страны за текущие полгода уволились 5 тыс. врачей-узких специалистов. В то же время, новых специалистов в системе ведомства зарегистрировалось в пять раз меньше.

Также служба опубликовала данные по среднестатистической зарплате медиков в Украине до того, как из нее вычитают налоги. Так, известно, что у админзвена зарплата составляет — 23,5 тысячи гривен, врачи получают почти 9 тысяч, медсестры — 7,5 тысячи, младший медперсонал — 6,1 тысячи гривен.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Министерстве здравоохранения подвергли критике законопроект госбюджета на будущий год. Представители МОЗ считают, что проект бюджета вызывает опасения – из-за смешных зарплат страну могут покинуть лучшие медицинские кадры, ведь в других странах медперсоналу платят в десятки раз больше, а условия работы значительно выше. По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, по время голосования в ВР при рассмотрении законопроекта, он не поддержал редакцию главного финансового документа, в то время как ее одобрили другие нардепы.













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