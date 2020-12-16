kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19674.94

ETH/USD

593.47

LTC/USD

82.31

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом

Немало среди украинцев, повторно заболевших коронавирусом, медиков

сегодня, 12:52
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине, как и во всем мире, некоторые люди заражались коронавирусом повторно. Но случаев повторного заболевания в нашей стране не очень много. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом

Фото из открытых источников

Так, повторно заболели COVID-19 только 0,25% украинцев от общего количества инфицированных с начала пандемии. Как отмечали в ЦОЗ, сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники.

Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. То есть рекомендуется придерживаться простых правил:

— тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, или же пользоваться антисептиками с содержанием спирта от 60%;

— не касаться лица, особенно глаз, рта, носа,

— соблюдать физическую дистанцию около 1 метра от других;

— носить маску в общественных места, она должна закрывать нос и рот;

— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовую салфетку;

— следить за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания — немедленно идти к врачу.

Как сообщал портал "Комментарии", исследования показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются специфические антитела, но это не всегда защищает от повторных случаев заражения. Медики объяснили, почему человек может заболеть коронавирусом повторно и кто находится в зоне риска.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://phc.org.ua/news/povtorne-infikuvannya-sars-cov-2-scho-vidomo-pro-prichini-ta-yak-zapobigti?fbclid=IwAR0Jx89Rm7R0PegC8JSlBOpjQzQwlBUH-vrx6fIO_NpeSYXuPLllFVQHtf0
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ