Стало известно, сколько украинцев повторно переболели коронавирусом

В Украине, как и во всем мире, некоторые люди заражались коронавирусом повторно. Но случаев повторного заболевания в нашей стране не очень много. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Так, повторно заболели COVID-19 только 0,25% украинцев от общего количества инфицированных с начала пандемии. Как отмечали в ЦОЗ, сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются.

Сообщается, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, обнаружен у 2161 человека. Из этого числа 12% — 250 человек — это медицинские работники.

Эксперты отмечают, что пока нет научных обоснованных доказательств продолжительности иммунитета и уровня его напряженности, лучший способ предотвратить инфицирование — избегать воздействия вируса. То есть рекомендуется придерживаться простых правил:

— тщательно и часто мыть руки не менее 40 секунд, или же пользоваться антисептиками с содержанием спирта от 60%;

— не касаться лица, особенно глаз, рта, носа,

— соблюдать физическую дистанцию около 1 метра от других;

— носить маску в общественных места, она должна закрывать нос и рот;

— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовую салфетку;

— следить за своим здоровьем, и если появляются симптомы заболевания — немедленно идти к врачу.

Как сообщал портал "Комментарии", исследования показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются специфические антитела, но это не всегда защищает от повторных случаев заражения. Медики объяснили, почему человек может заболеть коронавирусом повторно и кто находится в зоне риска.

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