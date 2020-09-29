Стало известно, сколько вакцин против COVID-19 Украина получит бесплатно

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Таисия Ерохина
Около 20% вакцин против COVID-19 от общего количества населения Украины украинцы смогут получить бесплатно. Об этом заявил во время брифинга 29 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.
Как сообщил министр, Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ, в рамках которой создали альянс по совместному доступу к будущей вакцине от коронавируса.
В Минздраве отметили, что активно отслеживают процесс создания вакцины фармацевтическими производителями в мире. Поэтому, как только она будет создана, заверил министр, Украина в числе первых получит доступ к вакцинам.
Напомним, что AstraZeneca пришлось прекратить испытания вакцины против COVID-19. Это одна из компаний, с которыми Украина ведет переговоры по закупке вакцины. Болезнь у одного из исследуемых может свидетельствовать о побочной реакции на вакцину. Впоследствии исследования были восстановлены.
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