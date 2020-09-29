Стало известно, сколько вакцин против COVID-19 Украина получит бесплатно

Около 20% вакцин против COVID-19 от общего количества населения Украины украинцы смогут получить бесплатно. Об этом заявил во время брифинга 29 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщил министр, Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ, в рамках которой создали альянс по совместному доступу к будущей вакцине от коронавируса.

"По предварительным расчетам, Украина сможет получить около 20% вакцин бесплатно от общей численности населения нашей страны. Это примерно 8 млн доз", — сообщил Степанов.

В Минздраве отметили, что активно отслеживают процесс создания вакцины фармацевтическими производителями в мире. Поэтому, как только она будет создана, заверил министр, Украина в числе первых получит доступ к вакцинам.

Напомним, что AstraZeneca пришлось прекратить испытания вакцины против COVID-19. Это одна из компаний, с которыми Украина ведет переговоры по закупке вакцины. Болезнь у одного из исследуемых может свидетельствовать о побочной реакции на вакцину. Впоследствии исследования были восстановлены.

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