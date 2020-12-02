kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19067.12

ETH/USD

596.75

LTC/USD

87.24

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Стало известно, какой процент населения Украины перенес заболевание коронавирусом
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой процент населения Украины перенес заболевание коронавирусом

У 20 процентов заболевших заболевание протекает в тяжелой форме

сегодня, 21:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

Заместитель главы МОЗ Ирина Микичак рассказала о количестве перенесших коронавирусную инфекцию в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава вирусом, вызвавшим пандемию в мире в этом году, заразилось около 3% населения Украины, то есть на каждую сотню человек три перенесли заболевание.

Стало известно, какой процент населения Украины перенес заболевание коронавирусом

Также, со слов Микичак, 20 процентов из этих заболевших тяжело переносят болезнь и нуждаются в медикаментозной и кислородной поддержке в стационарах лечебных заведений. 

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 744 ребенка и 579 медицинских работников. 

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1735, Одесской — 1147, Киевской — 975, Запорожской — 947 и Сумской областях — 727.  Также за прошлые сутки выздоровело 13 882 человека, были госпитализированы 1447 человек и 169 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 67 626 тестов на выявление COVID-19.  За все время пандемии в Украине заболело 758 264 человека, выздоровели 369 054 человек,  зафиксировано 12 717 летальных случаев. 

Кроме того, по данным Американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 ноября, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире составило 63,2 миллиона человек. Вирус COVID-19 забрал жизни 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/zhizn/zdorove/5584765-medpersonal-silno-visnazheniy-dlya-borotbi-z-covid-19-vzhe-zaluchayemo-studentiv-ta-interniv-zastupnik-ministra-irina-mikichak.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ