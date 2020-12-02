Стало известно, какой процент населения Украины перенес заболевание коронавирусом

Заместитель главы МОЗ Ирина Микичак рассказала о количестве перенесших коронавирусную инфекцию в Украине. По ее данным со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава вирусом, вызвавшим пандемию в мире в этом году, заразилось около 3% населения Украины, то есть на каждую сотню человек три перенесли заболевание.

Также, со слов Микичак, 20 процентов из этих заболевших тяжело переносят болезнь и нуждаются в медикаментозной и кислородной поддержке в стационарах лечебных заведений.

Ранее портал "Комментарии" писали о том, что по состоянию на 2 декабря в Украине зафиксировано 13 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией. В частности заболели 744 ребенка и 579 медицинских работников.

Глава Министерства здравоохранения также сообщил о том, что наибольшее количество случаев выявлено в Киеве — 1735, Одесской — 1147, Киевской — 975, Запорожской — 947 и Сумской областях — 727. Также за прошлые сутки выздоровело 13 882 человека, были госпитализированы 1447 человек и 169 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. За сутки было проведено 67 626 тестов на выявление COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело 758 264 человека, выздоровели 369 054 человек, зафиксировано 12 717 летальных случаев.

Кроме того, по данным Американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 ноября, количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире составило 63,2 миллиона человек. Вирус COVID-19 забрал жизни 1,47 миллиона людей на планете, а смогли побороть инфекцию и выздороветь 40,5 миллионов человек.





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