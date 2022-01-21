Стало известно, какими препаратами будут лечить в Украине больных коронавирусом

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Людмила Слободенюк
Для эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией в Минздраве утвердили четыре медицинских препарата. Также обновлены медицинские протоколы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает портал "Комментарии".
Лекарства от коронавируса. Фото из открытых источников
Больных, которые госпитализированы с коронавирусом в медицинские учреждения, будут лечить препаратами "Ремдесевир" (госсредством закуплено более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (закуплено более 3 тысяч флаконов).
Не госпитализированных больных с легкой формой Covid-19 будут лечить препаратом "Молнупиравир". Сейчас Украина ожидает поставки 300 тысяч курсов этого средства. Еще 300 тысяч курсов Минздрав заказал препарата "Паксловид".
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