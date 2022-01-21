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Стало известно, какими препаратами будут лечить в Украине больных коронавирусом

В Минздраве обновили протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)»

сегодня, 09:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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Для эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией в Минздраве утвердили четыре медицинских препарата. Также обновлены медицинские протоколы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает портал "Комментарии".

Стало известно, какими препаратами будут лечить в Украине больных коронавирусом

Лекарства от коронавируса. Фото из открытых источников

Больных, которые госпитализированы с коронавирусом в медицинские учреждения, будут лечить препаратами "Ремдесевир" (госсредством закуплено более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (закуплено более 3 тысяч флаконов).

Не госпитализированных больных с легкой формой Covid-19 будут лечить препаратом "Молнупиравир". Сейчас Украина ожидает поставки 300 тысяч курсов этого средства. Еще 300 тысяч курсов Минздрав заказал препарата "Паксловид".

"Пациенты с COVID-19 и дальше будут пользоваться современными и действенными методами лечения", — заявили в Минздраве.
Напомним, недавно в Украине Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал  2 миллиона экспресс-тестов на COVID-19. Также ЮНИСЕФ доставил в Украину около 1 миллиона доз вакцины Pfizer от правительства США. Тем временем глава министерства Виктор Ляшко спрогнозировал новую вспышку заболевания, вызванную очень быстро распространяющимся новым штаммом коронавируса.

"В частности, этот вариант коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период. По предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней. Мы провели переговоры с 23 лицензированными производителями медицинского кислорода и подтверждаем быстрое снабжение кислородом в больнице в случае стремительного роста потребности. Для этого предприятия уже формируют резервы в своих хранилищах", – сказал Ляшко.

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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/innovacijni-liki-proti-covid-19-e-dostupnimi-dlja-ukrainciv
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