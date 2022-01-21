Стало известно, какими препаратами будут лечить в Украине больных коронавирусом

Для эффективного лечения больных коронавирусной инфекцией в Минздраве утвердили четыре медицинских препарата. Также обновлены медицинские протоколы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает портал "Комментарии".

Лекарства от коронавируса. Фото из открытых источников

Больных, которые госпитализированы с коронавирусом в медицинские учреждения, будут лечить препаратами "Ремдесевир" (госсредством закуплено более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (закуплено более 3 тысяч флаконов).

Не госпитализированных больных с легкой формой Covid-19 будут лечить препаратом "Молнупиравир". Сейчас Украина ожидает поставки 300 тысяч курсов этого средства. Еще 300 тысяч курсов Минздрав заказал препарата "Паксловид".

"Пациенты с COVID-19 и дальше будут пользоваться современными и действенными методами лечения", — заявили в Минздраве.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

2 миллиона экспресс-тестов на COVID-19. Также

ЮНИСЕФ доставил в Украину около 1 миллиона доз вакцины Pfizer от правительства США. Тем временем глава министерства Виктор Ляшко спрогнозировал новую вспышку заболевания, вызванную очень быстро распространяющимся новым штаммом коронавируса.

Напомним, недавно в Украинепередал

"В частности, этот вариант коронавируса имеет гораздо более короткий инкубационный период. По предварительным данным он составляет от 2 до 5 дней. Мы провели переговоры с 23 лицензированными производителями медицинского кислорода и подтверждаем быстрое снабжение кислородом в больнице в случае стремительного роста потребности. Для этого предприятия уже формируют резервы в своих хранилищах", – сказал Ляшко.

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