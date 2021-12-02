США рассматривают изменение правил въезда через Omicron

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления мер безопасности при пересечении границы путешественниками из других стран и американцами через Omicron. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Omicron - фото из открытых источников

По словам трех федеральных чиновников здравоохранения, администрация Байдена готовит более строгие требования к тестированию для всех путешественников, въезжающих в Соединенные Штаты, включая американцев для сдерживания распространения потенциально опасного варианта Omicron. В рамках расширенной зимней COVID-стратегии, которую Байден, как ожидается, объявит в четверг, американские чиновники потребуют за один день перед въездом в страну пройти тестирование, независимо от статуса вакцинации или страны отправления.

Сотрудники администрации также рассматривают требование, чтобы все путешественники проходили повторное тестирование в течение трех-пяти дней после прибытия. Кроме того, они обсуждают противоречивое предложение требовать от всех путешественников, включая граждан США, пройти самоизоляцию в течение семи дней, даже если результат теста был отрицательным. При нарушении этих требований предлагается налагать большие штрафы.

Напомним, компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому варианту коронавируса Omicron за 100 дней. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге (Латвия). ЕС также планирует взять под контроль ситуацию с пропагандой и гибридными угрозами по теме пандемии.

“Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности по всему ЕС. И потому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации”, – сказала она. В течение следующих 2-3 недель ученые собирают информацию о варианте COVID-19 Omicron, а Еврокомиссия активизирует вакцинацию и необходимые санитарные меры.

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