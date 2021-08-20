Сроки действия COVID-сертификатов могут продлить – Ляшко

Виктор Ляшко. Фото: Facebook

Не исключено, что в Украине будут продлевать сроки действия COVID-сертификатов для тех, кто вакцинировался от коронавируса достаточно давно. Решение об этом будут принимать в самое ближайшее время, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава 20 августа.

"Действительно, в украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц, и у них также появляется довольно часто вопрос — что будет дальше. Сейчас этот вопрос изучается как с нашими коллегами из Европейского союза, так и со Всемирной организацией здравоохранения. Пока Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить именно бустерную — третью дозу, но вопрос в том, будет ли продлен сертификат до 12 месяцев. Мы примем решение в ближайшее время и обязательно прокоммуницируем в обществе", — рассказал министр.

Таким образом, пока не понятно, будет ли нужна бустерная доза вакцины для продления сертификата вакцинации. Ляшко отметил, что этот вопрос не менее актуален и в Евросоюзе — там срок действия вакцинационных сертификатов составлял 180 дней (6 месяцев). Это отражено и в украинском варианте сертификата вакцинации.

19 августа Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствующими европейскими. Ограничения из-за коронавируса больше не будут мешать путешествовать всем, кто вакцинировался. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".

Напомним, какие страны признали украинский COVID-сертификат и теперь открыты для путешествий. Среди них Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Отметим, что получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации (получили обе дозы выбранного препарата).

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