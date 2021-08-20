Сроки действия COVID-сертификатов могут продлить – Ляшко

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Корж Антон
Виктор Ляшко. Фото: Facebook
Не исключено, что в Украине будут продлевать сроки действия COVID-сертификатов для тех, кто вакцинировался от коронавируса достаточно давно. Решение об этом будут принимать в самое ближайшее время, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава 20 августа.
Таким образом, пока не понятно, будет ли нужна бустерная доза вакцины для продления сертификата вакцинации. Ляшко отметил, что этот вопрос не менее актуален и в Евросоюзе — там срок действия вакцинационных сертификатов составлял 180 дней (6 месяцев). Это отражено и в украинском варианте сертификата вакцинации.
19 августа Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствующими европейскими. Ограничения из-за коронавируса больше не будут мешать путешествовать всем, кто вакцинировался. Подробнее — в публикации портала "Комментарии".
Напомним, какие страны признали украинский COVID-сертификат и теперь открыты для путешествий. Среди них Венгрия, Греция, Молдова и Турция. Отметим, что получение сертификатов о вакцинации в Украине стало возможным с 1 июля. Выдача такого документа возможна только для людей, которые прошли полный курс вакцинации (получили обе дозы выбранного препарата).
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