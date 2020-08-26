Список доступных лекарств пополнится препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт

В Украине в перечень "доступных лекарств" планируют добавить лекарственные средства, которые понадобятся пациентам после перенесенного инфаркта или инсульта. Об этом информирует Национальная служба здоровья Украины на брифинге на тему "Медицинская помощь при инфарктах и инсультах в рамках Программы медицинских гарантий".

Сообщается, что в следующем году НСЗУ предлагает включить в программу "Доступные лекарства" лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт. Как отметили в сообщении, это даст им возможность получать нужные лекарства в аптеке по рецепту врача бесплатно или с незначительной доплатой. Предполагается, что это сделает лечение последствий заболевания более доступным.

Условие для реализации этого предложения, в частности, увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 до уровня, предусмотренного Законом "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения". Не менее 5% ВВП, отметила НСЗУ.

Добавим, что в апреле-июле 23925 пациентов получили помощь при инсульте, а 6932 - инфаркте. С апреля НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с этими болезнями более 642 млн грн.

Как выяснилось, существует проблема: неправильная маршрутизация пациентов среди медицинских учреждений. Так, больных не всегда доставляют и лечат в тех заведениях, которые являются профильными. За июль 22% пациентов с инсультом и 27% пациентов с инфарктом лечились в учреждениях, не законтрактованных с НСЗУ на соответствующий пакет медицинской помощи. Поэтому НСЗУ предлагают ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов.

Напомним, в Украине дополнили перечень доступных лекарств. Известно, какие препараты бесплатны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!