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Главная Новости Общество медицина Список доступных лекарств пополнится препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт
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Список доступных лекарств пополнится препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт

НСЗУ сообщила, с какими проблемами сталкиваются в Украине пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт

сегодня, 16:29
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в перечень "доступных лекарств" планируют добавить лекарственные средства, которые понадобятся пациентам после перенесенного инфаркта или инсульта. Об этом информирует Национальная служба здоровья Украины на брифинге на тему "Медицинская помощь при инфарктах и инсультах в рамках Программы медицинских гарантий".

Сообщается, что в следующем году НСЗУ предлагает включить в программу "Доступные лекарства" лекарства для пациентов, имевших инфаркт или инсульт. Как отметили в сообщении, это даст им возможность получать нужные лекарства в аптеке по рецепту врача бесплатно или с незначительной доплатой. Предполагается, что это сделает лечение последствий заболевания более доступным.

Список доступных лекарств пополнится препаратами для пациентов, переживших инфаркт или инсульт

Условие для реализации этого предложения, в частности, увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 до уровня, предусмотренного Законом "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения". Не менее 5% ВВП, отметила НСЗУ.

Добавим, что в апреле-июле 23925 пациентов получили помощь при инсульте, а 6932 - инфаркте. С апреля НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с этими болезнями более 642 млн грн.

Как выяснилось, существует проблема: неправильная маршрутизация пациентов среди медицинских учреждений. Так, больных не всегда доставляют и лечат в тех заведениях, которые являются профильными. За июль 22% пациентов с инсультом и 27% пациентов с инфарктом лечились в учреждениях, не законтрактованных с НСЗУ на соответствующий пакет медицинской помощи. Поэтому НСЗУ предлагают ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов.

Напомним, в Украине дополнили перечень доступных лекарств. Известно, какие препараты бесплатны.


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