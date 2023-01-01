Совет дня: Как избавиться от похмелья за полчаса

Что поможет всего за пол часа взбодриться, привести свое состояние в норму и забыть о болезненном похмелье рассказывают "Комментарии" в первый день Нового года, когда праздничное застолье не обошло никого.



Новогодняя ночь может запомниться похмельем

Современная медицина определяет похмелье как "дискомфортные ощущения, которые появляются на следующий день после употребления спиртных напитков". Причиной же похмельного синдрома является банальное несоблюдение меры при употреблении алкоголя. Усиливают тяжесть похмелья, смешивание разнообразных напитков, алкоголь плохого качества, курение и даже генетическая предрасположенность.

Все же избавиться от похмелья за полчаса реально. Если к утру после застолья ломает не только голову, но и тело, а общую слабость сопровождает тошнота — не нужно ждать, когда это пройдет само собой, лучше взяться за борьбу с недугом.

Медикаменты. Хорошо помогут препараты на основе янтарной кислоты. Желательно отдать предпочтение растворимым препаратам. Если много пить воду при похмелье, это даст однозначно восстановительный эффект. Можно принять лекарство, которое поможет устранить дискомфорт в желудке: активированный уголь, белый уголь, ношпу, лоперамид гидрохлорид. Цитрат магния также способен привести организм "в сознание" после активных посиделок. Если организм "штормит" (головокружение, нет жесткости в ногах), нужно принять препараты от укачивания.

Еда. Нехватка минералов и нарушение кислотно-щелочного баланса, характерные для похмелья, прекрасно устранят горячий бульон или кислые супы. Если утром есть аппетит, лучше отдать предпочтение салату со свежим шпинатом. Этот зеленый овощ богат антиоксидантами, которые помогут быстро вывести из организма продукты распада спиртных напитков. Одним из лучших средств от похмелья считается мед. Он гораздо быстрее других продуктов способен выводить из организма алкогольные токсины благодаря уникальному сочетанию калия, магния и фруктозы.

Напитки. Бананово-молочный коктейль – это еще один эффективный и вкусный способ: молоко – хороший сорбент, а бананы содержат множество полисахаридов, они очень питательны и смогут зарядить энергией. Очень уместна чашка чая с розмарином — его эфирные масла уравновешивают вегетативную систему и помогут избавиться от тошноты. Рекомендуется пить также чай с лимоном и медом, томатный или яблочный сок.

Контрастный душ. Это действенное средство от похмелья. Сначала следует облиться горячей водой (она расширяет поры и улучшает выведение токсинов), а затем холодной. Энергия и бодрость обеспечены.

Прогулка. На следующий день после бурного застолья не рекомендуется заниматься спортом. Нужно исключить бег и практически всю активность, которая может негативно отразиться на работе сердца. А вот от получасовой прогулки отказываться не стоит. Свежий воздух поможет организму взбодриться, а движение — нормализовать обмен веществ.

Что нельзя делать при похмелье. Поскольку похмелье – это стресс для организма, не нужно создавать ему дополнительный дискомфорт, а именно: пить чай или кофе – это еще та нагрузка на сердце; посещать баню или принимать горячий душ – повышенное потоотделение может вызвать еще большее обезвоживание организма; есть копчености и консервы — это окажет негативное влияние на работу печени и желудка, которым и так нелегко справиться с последствиями вчерашнего пира; похмеляться – всего одна рюмочка алкоголя утром может вызвать сильную интоксикацию; пить огуречный рассол – большое количество соли может создать дополнительную нагрузку на почки.

Приведенные советы помогут избавиться от максимально быстро похмелья и устранить все его неприятные проявления.

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