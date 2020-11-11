Состояние "тяжелого похмелья" - побочные действия после вакцины от коронавируса

Британское интернет-издание Mirror опубликовало на своих страницах отзывы добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. Волонтеры отмечают, что вакцина имеет заметные побочные действия.

Фото: delo.ua

43 500 человек в шести странах испытали на себе препарат. Чаще всего люди жаловались на головную боль и ломоту в теле. Наблюдалось и повышение температуры.

45-летняя женщина, которая испытала вакцину, заявляет, что после первой инъекции у нее появились симптомы гриппа. После второго укола состояние женщины ухудшилось еще больше.

Еще один доброволец Гленн Дешилдс сравнил состояние после вакцины с тяжелым похмельем.

Стоит уточнить, что испытания вакцины против коронавируса проходило вслепую. Пациентам не сообщали, получают они настоящий препарат или плацебо.

Сайт "Комментарии" напоминает, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech показала более 90% эффективности. Она уже прошла два этапа испытаний и ждет третий. Несмотря на это, препарат уже планируют закупить США и Европа.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!