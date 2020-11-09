Найдено вакцину от коронавируса с эффективностью 90%

Потенциальная вакцина от коронавируса, которую разработали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech, показала более 90% эффективности. Это первая вакцина, в которой при испытаниях обнаружили такие высокие результаты. Данную информацию предоставляет сайт Интерфакс-Украина.

Фото: 24 канал

На событие уже отреагировал Дональд Трамп. Он написал в своем Твиттере, что это "замечательные новости".





За время эксперимента с 43 538 участников заболели коронавирусом только 94. Эффективность вакцины наступает на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл вакцинации составляет 28 дней.

Компании уже планируют создать в 50 млн доз вакцины против коронавируса 2020 года и до 1,3 млрд доз — по 2021.



Сейчас проводится последняя третья стадия клинических испытаний вакцины. Правительство Америки уже зарезервировало большие партии вакцины. Власть готова вакцинировать людей сразу после удачных испытаний, когда препарат будет одобрен к применению.

Пока компании не могут сказать, сколько длится действие вакцины и добавляют, что процент эффективности может изменяться в процессе последующих исследований.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.





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