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Найдено вакцину от коронавируса с эффективностью 90%

Вакцина от компаний Pfizer и BioNTech показала более 90% эффективности при испытаниях

сегодня, 16:30
Автор:

Кириєнко Анна

Потенциальная вакцина от коронавируса, которую разработали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech, показала более 90% эффективности. Это первая вакцина, в которой при испытаниях обнаружили такие высокие результаты. Данную информацию предоставляет сайт Интерфакс-Украина.

Найдено вакцину от коронавируса с эффективностью 90%

Фото: 24 канал

На событие уже отреагировал Дональд Трамп. Он написал в своем Твиттере, что это "замечательные новости".

Найдено вакцину от коронавируса с эффективностью 90% - фото 2

За время эксперимента с 43 538 участников заболели коронавирусом только 94. Эффективность вакцины наступает на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл вакцинации составляет 28 дней.

Компании уже планируют создать в 50 млн доз вакцины против коронавируса 2020 года и до 1,3 млрд доз — по 2021.

Сейчас проводится последняя третья стадия клинических испытаний вакцины. Правительство Америки уже зарезервировало большие партии вакцины. Власть готова вакцинировать людей сразу после удачных испытаний, когда препарат будет одобрен к применению.

Пока компании не могут сказать, сколько длится действие вакцины и добавляют, что процент эффективности может изменяться в процессе последующих исследований.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Китае зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/702060.html
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