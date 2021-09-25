Снять головную боль можно без таблеток продуктом, который есть у каждой хозяйки на кухне

Избавиться от головной боли можно и не принимая медицинские обезболивающие препараты. Для этого достаточно съесть некоторые продукты. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью программе "О самом главном", пишет "РБК-Украина".

Головная боль Фото из открытых источников

Медицинский специалист уверен, что головную боль может победить острая пища. Если говорить простым языком, то для того, чтобы как можно быстрее прошла головная боль и при этом не принимать какие-то таблетки, нужно просто съесть немного перца или перченной еды.

Медики связывают эффект от острой пищи в борьбе с головной болью в активизации болевых рецепторов, которые срабатывают после приёма в организм таких продуктов. Следовательно, активность болевых рецепторов в одном месте становится выше, чем в другом месте. В результате чего человек не так ощущает сигналы о головной боли. При этом медики делают акцент на том, что такой способ может побороть вашу головную боль, если вы страдаете от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва. Такие боли классические обезболивающие не удалят. А вот продукты, которые мы привыкли относить к острой пище, такие как перец, чеснок, имбирь, как раз могут вам помочь.

Медики рассказывают, что на самом деле отличить мигрень от обычной головной боли очень просто. Мигрень – односторонняя, пульсирующая боль, часто в лобной височной области головы.

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