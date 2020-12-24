"Снизит серьезность и смертность": ученые нашли препарат для лечения коронавируса

Эксперты из Израиля выяснили, что препарат фенофибрат для снижения уровня жиров в организме способен значительно облегчить симптомы COVID-19 и само течение заболевания. Результаты этого исследования опубликованы в журнале EurekAlert.

Ученые нашли препарат для лечения коронавируса. Фото: unsplash

Согласно словам ученых, коронавирус препятствует эффективному расщеплению жира в легких. И в таком случае фенофибрат является весьма эффективным, поскольку он был разработан для борьбы с высоким уровнем триглицеридов (жиров) в организме. Отмечается, что препарат вышел на рынок еще в 1975 году.

Лабораторные результаты, которые были получены в ходе исследования, показали многообещающую перспективу. В эксперименте приняло участие 1500 пациентов с коронавирусом и выяснилось, что именно фенофибрат способен остановить прогрессирование заболевания и уменьшить повреждения легких.

Ученые говорят, что люди, которые лечились этим препаратом, буквально за несколько дней шли на поправку. Они добавляют, что "среди этих пациентов была нулевая смертность".

Полученные данные дают специалистам возможность предположить, что препарат, который уже успел показать свою безопасность и эффективность, может изменить дальнейшее развитие COVID-19 – от разрушительного заболевания до более управляемой формы респираторной простуды. Далее ученые продолжат детально изучать этот вопрос совместно с другими клиническими центрами США и Европы.

"Даже сейчас, когда мы видим внедрение многочисленных вакцин, направленных на снижение передачи болезни и защиту уязвимых групп населения, этот препарат может помочь в прямом лечении вируса и снизить его серьезность и смертность. Мы надеемся увидеть первые результаты клинических исследований в ближайшие месяцы", – заявили эксперты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19. У людей, которые переболели коронавирусом, и у тех, кто вакцинировался, может выработаться долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделали иммунологи Университета Монаша в Австралии, после проведения нового научного исследования. Результаты и выводы ученых опубликованы в журнале Science Immunology.

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