СМИ узнали, сколько стоят вакцины от коронавируса

Бельгийское правительство случайно раскрыло цены на вакцины против коронавируса. Об этом узнали журналисты издания Politico.

Стало известно цену вакцин от COVID-19. Фото: Depositphotos

Оппозиционную партию обвинили в том, что в бюджете на следующий год якобы нет ясности относительно расходов на вакцины от коронавируса. Поэтому госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева где Блеекер на эмоциях опубликовала в Twitter таблицу, где написано о каждой вакцине и указана цена.

Самым дорогим препаратом оказалась Moderna. Цена за одну дозу составляет 18 долларов. Производители BioNTech / Pfizer указали цену 12 евро. Вакцина CureVac стоит 10 евро. За Johnson & Johnson придется заплатить 8,50 долларов. Доза одной вакцины Sanofi / GSK стоить 7.56 евро. Oxford / AstraZeneca оказались производителями самой дешевой вакцины. Ее цена составляет 1,78 евро.

Спустя полчаса Ева где Блеекер удалила твит. Но бельгийским журналистам удалось сохранить данные.

Напомним, что вакцинация против Covid-19 начнется в ЕС 27, 28 и 29 декабря. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что рассмотрит судьбу вакцины Pfizer-BioNTech 21 декабря — на неделю раньше запланированного срока. Комиссия уточнила, что потом даст разрешение в течение двух дней после одобрения препарата.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что власти Украины планируют выделить 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцин и проведение прививок против коронавируса. Однако Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что на самом деле на эту процедуру нужно в 6 раз больше, чем предлагается.

Минздрав четко рассчитал сумму, которая сможет обеспечить всех украинцев вакцинами — 15,1 миллиарда гривен. Поскольку нехватка средств большая — МЗ в экстренном порядке ищет источники, из которых сможет взять недостающую сумму.





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