"Слуга народа" проголосует в парламенте за сегодняшний законопроект по легализации каннабиса

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Андрей Ройко
Сегодня, 13 июля, во вторник в парламенте будет слушаться законопроект о легализации медицинского каннабиса. Свою позицию и позицию фракции "Слуга народа" на вчерашнем брифинге, транслируемом на официальной фейсбук-странице одноименной партии, выразил глава фракции Давид Арахамия.
"Слуга народа" проголосует за законопроект по легализации медицинского каннабиса, фото из открытых источников
Из аргументов "против" Арахамия назвал то, что по мнению все тех же экспертов, каннабис — "это все же наркотик", но сразу заверил, что в законопроекте "очень жестко прописаны меры по контролю за наркосредствами". Мол, меры по выращиванию, сертификации, использованию оборудования, контролю, маркированию каждого куста будут строже, чем в существуем законодательстве об обороте наркотических средств.
"Может там и рисков-то таких нет. Но людей страшит неизвестность. Мы еще будем консультироваться с Министерством внутренних дел, услышим от них какие они риски видят. Но в целом для первого чтения закон готов. И скорее всего я лично буду его поддерживать в первом чтении и смотреть как между первым и вторым чтениями коллектив авторов отработает риски, которые не позволят выращивать это (коноплю — ред.) нелегально и не распространять продукцию (из каннабиса — ред.) для развлекательных целей. Она будет использоваться только для медицинского назначения." — резюмировал глава фракции "Слуга народа".
Напомним, наше издание сообщало, что репер Jay-Z запустил собственный бренд каннабиса.
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