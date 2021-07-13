"Слуга народа" проголосует в парламенте за сегодняшний законопроект по легализации каннабиса

Сегодня, 13 июля, во вторник в парламенте будет слушаться законопроект о легализации медицинского каннабиса. Свою позицию и позицию фракции "Слуга народа" на вчерашнем брифинге, транслируемом на официальной фейсбук-странице одноименной партии, выразил глава фракции Давид Арахамия.

"Слуга народа" проголосует за законопроект по легализации медицинского каннабиса, фото из открытых источников

"Я послушал аргументы "за" и "против", надо еще изучить матчасть. Конечно, есть очень много аргументов "за". Например, в стране много людей с онкозаболеваниями, которые к сожалению получают наркотическую зависимость от опиатов. А по словам экспертов каннабиноиды не вызывают наркотической зависимости, являются болеутоляющими альтернативными (средствами — ред.). С таким же успехом утоляют боль, как и опиаты, но не вызывают таких побочных явлений. Второй аргумент "за" — это очень экспортно-перспективная отрасль медпрепаратов. У нас аграрная страна и ничего кроме скреп и предубеждений не мешает его (каннабис — ред.) выращивать." — сообщил позицию своей фракции Давид Арахамия.

Из аргументов "против" Арахамия назвал то, что по мнению все тех же экспертов, каннабис — "это все же наркотик", но сразу заверил, что в законопроекте "очень жестко прописаны меры по контролю за наркосредствами". Мол, меры по выращиванию, сертификации, использованию оборудования, контролю, маркированию каждого куста будут строже, чем в существуем законодательстве об обороте наркотических средств.

"Может там и рисков-то таких нет. Но людей страшит неизвестность. Мы еще будем консультироваться с Министерством внутренних дел, услышим от них какие они риски видят. Но в целом для первого чтения закон готов. И скорее всего я лично буду его поддерживать в первом чтении и смотреть как между первым и вторым чтениями коллектив авторов отработает риски, которые не позволят выращивать это (коноплю — ред.) нелегально и не распространять продукцию (из каннабиса — ред.) для развлекательных целей. Она будет использоваться только для медицинского назначения." — резюмировал глава фракции "Слуга народа".

Напомним, наше издание сообщало, что репер Jay-Z запустил собственный бренд каннабиса.

Источник: https://censor.net/ru/n3276652

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