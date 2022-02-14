Следующий штамм COVID будет более смертельным и опасным: ученые объяснили почему

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Карина Ожерельева
Будущий штамм Covid-19 может быть гораздо опаснее и вызвать гораздо большее количество смертей и случаев серьезных заболеваний, чем Omicron, предупреждают ведущие британские ученые. Об этом сообщает The Guardian.
Крис Витти (слева) и Патрик Валланс, старейшие советники правительства Британии по вопросам Covid - The Guardian
Эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность, которую создает распространенное предположение, что варианты Covid-19 будут ослабевать.
Этот тезис поддержал вирусолог профессор Лоуренс Янг из Уорвикского университета.
Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам Covid-19, также отметил неопределенность того, как могут вести себя будущие варианты.
Набарро призвал власти продолжать готовиться к возможности увеличения количества заболевших и нуждающихся в больничном уходе.
Как сообщали ранее "Комментарии", штамм коронавируса Omicron обнаружили у оленя.
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