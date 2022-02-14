Следующий штамм COVID будет более смертельным и опасным: ученые объяснили почему

Будущий штамм Covid-19 может быть гораздо опаснее и вызвать гораздо большее количество смертей и случаев серьезных заболеваний, чем Omicron, предупреждают ведущие британские ученые. Об этом сообщает The Guardian.

Крис Витти (слева) и Патрик Валланс, старейшие советники правительства Британии по вопросам Covid - The Guardian

Эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность, которую создает распространенное предположение, что варианты Covid-19 будут ослабевать.

"Вариант Omicron происходит не от варианта Delta. Он происходит из совсем другой части генеалогического дерева вируса. И поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом дереве вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенным. Он может быть менее патогенным, но так же легко может быть патогенным", – сказал Вулхаус.

Этот тезис поддержал вирусолог профессор Лоуренс Янг из Уорвикского университета.

"Люди, кажется, полагают, что произошла линейная эволюция вируса от Альфа-Бета до Дельта-Омикрона. Но это не так. Мнение о том, что варианты вируса будут продолжать становиться более мягкими, ошибочна. Например, новый может оказаться еще более патогенным, чем вариант Delta ", – сказал профессор.

Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по вопросам Covid-19, также отметил неопределенность того, как могут вести себя будущие варианты.

"После Omicron будет больше вариантов, и если они быстрее передаются, они будут доминировать. Кроме того, они могут вызвать разные модели заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные последствия", – отметил Набарро.

Набарро призвал власти продолжать готовиться к возможности увеличения количества заболевших и нуждающихся в больничном уходе.

Как сообщали ранее "Комментарии", штамм коронавируса Omicron обнаружили у оленя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!