Сколько времени проходит от заражения COVID-19 до смертельных осложнений и где вакцинируют в храмах – Ляшко

Министр здравоохранения сообщил о новых рекордах по летальности COVID-19 и о периоде, в течение которого у людей развиваются смертельные осложнения. Соответствующая информация размещена на официальном Youtube-канале учреждения.

Виктор Ляшко – брифинг от 16.11.21 – скрин видео Youtube

В течение суток 15 ноября 2021 г. в Украине зафиксировали 838 летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни. Летальность – отложенный показатель, который будет расти. Период роста – две недели – это время, которое проходит с момента заражения до момента смерти от осложнений. Виктор Ляшко объяснил:

"Сначала регистрируется случай коронавирусного заболевания, затем – госпитализация, далее – летальный случай. Среднее время от симптомов до смерти – 14 дней".

Министр сообщил, что за последние три месяца процент госпитализированных украинцев, не прошедших полный курс вакцинации, составляет 94%. Он акцентировал, что вакцинированные оказываются в больницах в 5,5 раза реже, чем невакцинированные.

Чтобы охватить прививками от COVID-19 большее количество украинцев, пункты вакцинации открыты в храмах городов Киева, Одессы, Запорожья, Тернополя, Ужгорода и Черновцов. К инициативе Минздрава присоединились следующие религиозные конфессии:

— Украинская Греко-Католическая Церковь;

— Православная Церковь Украины;

— Украинская Православная Церковь Московского патриархата;

— Церковь Адвентистов Седьмого дня.

Чтобы узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, можно воспользоваться специальным Telegram-ботом "Медичні закупівлі України" https://t.me/medpro_ukraine_bot . Он сообщает адрес пункта, какой вакциной там прививают и ее остатки. Так как паствой разных церквей являются преимущественно люди старшего возраста, их младшие родственники могут им помочь: использовать бот и найти ближайший пункт вакцинации от COVID-19 в храме.



Издание "Комментарии" ранее публиковало статью, в которой рассказывается о том, какие проблемы со здоровьем могут иметь люди, переболевшие COVID-19.

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