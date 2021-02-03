Сколько в Украине стоит лечение при COVID-19: врач назвал суммы

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Лечение коронавируса в Украине иногда действительно может стоить тысячи долларов. Это подтверждают слова врача Тараса Жиравецкого в интервью УНИАН.
Сколько стоит лечение коронавируса в Украине. Фото из открытых источников
Меньше средств пациенты тратят, когда могут лечить коронавирус в домашних условиях. То есть, при легкой форме заболевания. В таком случае суммы составляют 2-3 тысячи грн, по данным врача.
Если же наблюдаются осложнения, то лечиться следует в стационаре. Жиравецкий говорит, что тогда медуслуги потянут из кармана от 30000 грн, если больница не обеспечена необходимыми лекарствам. Хотя чаще, отмечает медик, медикаменты есть в наличии.
Удвоить расходы на лечение придется в случае более тяжелых форм заболевания. Речь идет о необходимости в таких препаратах как биолоджики. Тогда, действительно, стоимость лечения может дойти до 60000 гривен.
Кроме того, дополнительные средства пациентам следует предусмотреть на восстановление. Медики могут назначать ряд симптоматических препаратов, а у них не всегда бюджетные цены.
В случае необходимости кислородного концентратора — для реабилитации или лечения дома — также речь идет о расходах. Прибор можно арендовать, или же приобрести — цена вопроса около 50000 грн.
Врач отмечает, что популярный препарат в нашей стране "Ремдесивир", который эффективно применять только с начала инфицирования, стоит немало. Одна ампула стоит около 250 долларов (примерно 7000 грн). А пациенту с COVID-19 нужно минимум пять таких ампул.
Ранее сообщалось, что врач назвал реальные показатели статистики COVID-19 в Украине. Так, украинский врач подробно описал масштабы эпидситуации с коронавирусом в нашей стране.
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Брат
сегодня, 20:12
Короче-капитализм в действии.
Сергей
сегодня, 20:02
Страна абсурда и безпредела. Печально.Разве 30 лет назад могли подумать ,что этот народ сам себя уничтожит.