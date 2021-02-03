logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.02.2021

BTC/USD

36900.70

ETH/USD

1626.83

LTC/USD

154.37

НБУ 03.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Сколько в Украине стоит лечение при COVID-19: врач назвал суммы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько в Украине стоит лечение при COVID-19: врач назвал суммы

Украинский врач объяснил, в каких случаях на лечение приходится тратить "космические" суммы

сегодня, 19:29
Автор:

Таисия Ерохина

Лечение коронавируса в Украине иногда действительно может стоить тысячи долларов. Это подтверждают слова врача Тараса Жиравецкого в интервью УНИАН.

Сколько в Украине стоит лечение при COVID-19: врач назвал суммы

Сколько стоит лечение коронавируса в Украине. Фото из открытых источников

Меньше средств пациенты тратят, когда могут лечить коронавирус в домашних условиях. То есть, при легкой форме заболевания. В таком случае суммы составляют 2-3 тысячи грн, по данным врача.

Если же наблюдаются осложнения, то лечиться следует в стационаре. Жиравецкий говорит, что тогда медуслуги потянут из кармана от 30000 грн, если больница не обеспечена необходимыми лекарствам. Хотя чаще, отмечает медик, медикаменты есть в наличии.

Удвоить расходы на лечение придется в случае более тяжелых форм заболевания. Речь идет о необходимости в таких препаратах как биолоджики. Тогда, действительно, стоимость лечения может дойти до 60000 гривен.

Кроме того, дополнительные средства пациентам следует предусмотреть на восстановление. Медики могут назначать ряд симптоматических препаратов, а у них не всегда бюджетные цены.

В случае необходимости кислородного концентратора — для реабилитации или лечения дома — также речь идет о расходах. Прибор можно арендовать, или же приобрести — цена вопроса около 50000 грн.

Врач отмечает, что популярный препарат в нашей стране "Ремдесивир", который эффективно применять только с начала инфицирования, стоит немало. Одна ампула стоит около 250 долларов (примерно 7000 грн). А пациенту с COVID-19 нужно минимум пять таких ампул.

Ранее сообщалось, что врач назвал реальные показатели статистики COVID-19 в Украине. Так, украинский врач подробно описал масштабы эпидситуации с коронавирусом в нашей стране.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid.unian.ua/likar-taras-zhiraveckiy-oficiynu-statistiku-shchodo-covid-19-potribno-mnozhiti-na-p-yat-11308025.html?_ga=2.73693595.805573066.1612351616-839671091.1596200567
Теги:
comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 20:12

Короче-капитализм в действии.

Сергей

сегодня, 20:02

Страна абсурда и безпредела. Печально.Разве 30 лет назад могли подумать ,что этот народ сам себя уничтожит.

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ