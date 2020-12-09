Сколько стоит самый дешевый анализ на COVID-19 - обзор методов тестирования

В Украине представлено достаточное количество методов тестирования на коронавирус. Но какой из них, в случае необходимости, станет удобным и дешевым — давайте рассмотрим.

Обзор методов тестирования на коронавирус в Украине. Фото: vedomosti.ru

1. Экспрес-тест на антиген коронавируса

Это самый быстрый и самый дорогой способ проверить, есть ли у вас коронавирус. Для определения результата у вас берут мазок со слизистой оболочки носа или рта. Экспресс-анализ может быть готовым за 15-30 минут. Пока от доступен только в частных клиниках. Его цена от 800 до 1500 гривен.

2. ПЦР-исследования

ПЦР-тест показывает наличие/отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Благодаря этому болезнь можно выявить в первые дни заражения. ПЦР-исследование показывает максимальную точность. Его результаты могут быть готовы от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости, где вы делаете тест. Стоить он от 700 до 1200 грн.

3. ИФА-тест

Иммуноферментный анализ — это вид анализа, с помощью которого выявляются антитела к COVID-19. Поэтому с помощью этого теста можно понять не только болен ли человек сейчас, но и болел ли он ранее коронавирусом. Для этого теста берут кровь из вены. Ждать результаты придется столько же, сколько и ПЦР-тест. Цена за анализ колеблется от 200 до 500 гривен.

4. Украинский тест на COVID-19

Тесты изготавливаются компанией "Диапроф-Мед". По словам разработчиков, украинская система для тестирования в 75 раз чувствительнее всех остальных в мире. Тест показывает результат через 2 часа 30 минут. Украинская разработка обойдется в районе 70 гривен. Но пока неизвестно, когда граждане смогут пользоваться этими тестами.

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