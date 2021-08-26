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Главная Новости Общество медицина Сколько доз вакцины Мoderna вкололи японцам перед обнаружением посторонних примесей
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Сколько доз вакцины Мoderna вкололи японцам перед обнаружением посторонних примесей

Наличие инородных веществ, подтверждено в 39 флаконах

сегодня, 14:30
Автор:

Хмільовська Інна

В Минздраве Японии заявили в четверг, 26 августа, что в некоторых порциях неиспользованных доз вакцины от COVID-19 компании Moderna Inc. нашли примеси, и использование около 1,63 млн доз, изготовленных на той же производственной линии, было прекращено в качестве меры пресечения. Об этом сообщает Japan Times.

Сколько доз вакцины Мoderna вкололи японцам перед обнаружением посторонних примесей

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

По данным правительства, в стране уже использовали более 10 миллионов доз с момента утверждения вакцины Moderna для экстренного применения.

Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажу и распространение вакцины в стране, заявил, что пока не видел никаких сообщений о проблемах безопасности. Вакцина, как и та, что была разработана фармацевтической фирмой США Pfizer Inc. и ее немецким партнером BioNTech SE, использует новую технологию, которая называется месенджерова РНК, или мРНК, и вводится в две дозы с интервалом в четыре недели.

Японская компания добавила, что будет прилагать усилия, чтобы предотвратить приостановление влияния на доступность доз вакцины от коронавируса в стране. Поскольку эти дозы уже распространенные в 863 центров вакцинации по всей стране, министерство попросит каждое учреждение не использовать их.

Хотя в Японии продолжается вакцинация против COVID-19, чрезвычайно заразен дельта-вариант коронавируса ежедневно распространяется во многих частях страны.

Правительство подписало контракт с Moderna на получение 50 миллионов доз вакцины против COVID-19 до конца сентября. Сейчас люди в возрасте от 12 лет могут получить прививки вакциной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что Италия готовится начать обязательную вакцинацию от COVID-19 — ждать будут до 15 сентября.


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Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/26/national/science-health/moderna-vaccinations-suspended/
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