Штамм коронавируса FLiRT набирает обороты: что говорит Минздрав о карантине в Украине

Начиная с июня в Украине на несколько тысяч увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом, в том числе обнаружили опасный штамм FLiRT. Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, готовит ли Минздрав ввести карантинные меры через новую вспышку коронавируса в Украине.



Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

Игорь Кузин в комментарии "Общественному" указал, что распространение нового штамма коронавируса совпадает с общемировой тенденцией, ведь SARS-CoV-2 постоянно мутирует.

"По состоянию на данный момент на территории Украины циркулирует по меньшей мере 10 различных подтипов или субвариантов штаммового микрофта. Все эти штаммы имеют разную характеристику. И последний из тех, который был идентифицирован на территории Украины, является штамм FLiRT, зарегистрированный впервые в мире в марте этого года", – сказал Кузин.

По словам Кузина, в июле было 8 тыс. зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом, что на 2 тыс. больше, чем в июне. Однако главный санврач отмечает, что подобная ситуация с повышением количества больных происходит во всем мире из-за штамма FLiRT, однако Минздрав не планирует вводить карантин.

"По абсолютному количеству пациентов это относительно небольшие количества, которые не дают оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер", — сказал Кузин.

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