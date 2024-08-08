Штамм коронавируса FLiRT набирает обороты: что говорит Минздрав о карантине в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Начиная с июня в Украине на несколько тысяч увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом, в том числе обнаружили опасный штамм FLiRT. Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, готовит ли Минздрав ввести карантинные меры через новую вспышку коронавируса в Украине.
Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников
Игорь Кузин в комментарии "Общественному" указал, что распространение нового штамма коронавируса совпадает с общемировой тенденцией, ведь SARS-CoV-2 постоянно мутирует.
По словам Кузина, в июле было 8 тыс. зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом, что на 2 тыс. больше, чем в июне. Однако главный санврач отмечает, что подобная ситуация с повышением количества больных происходит во всем мире из-за штамма FLiRT, однако Минздрав не планирует вводить карантин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где коронавирус убил больше всего людей. Также известна статистика летальных исходов от коронавируса в Украине.
Также "Комментарии" писали о смертельном вирусе, который заражает все больше людей в Индии.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
5.10
сегодня, 14:51
прям как косовский дегенерат
Ната
сегодня, 14:14
порахуйте хворих на онкологію і будете в тому мозі здивовані, що той "коронавірус" тільки у ваших мізках! знов бабки треба відмити чи експериментів на живих людях далі треба ще допровести?!