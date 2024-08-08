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Штамм коронавируса FLiRT набирает обороты: что говорит Минздрав о карантине в Украине

В Министерстве здравоохранения ответили, введут ли карантин из-за нового штамма коронавируса FLiRT.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Начиная с июня в Украине на несколько тысяч увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом, в том числе обнаружили опасный штамм FLiRT. Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, готовит ли Минздрав ввести карантинные меры через новую вспышку коронавируса в Украине.

Штамм коронавируса FLiRT набирает обороты: что говорит Минздрав о карантине в Украине

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

Игорь Кузин в комментарии "Общественному" указал, что распространение нового штамма коронавируса совпадает с общемировой тенденцией, ведь SARS-CoV-2 постоянно мутирует.

"По состоянию на данный момент на территории Украины циркулирует по меньшей мере 10 различных подтипов или субвариантов штаммового микрофта. Все эти штаммы имеют разную характеристику. И последний из тех, который был идентифицирован на территории Украины, является штамм FLiRT, зарегистрированный впервые в мире в марте этого года", – сказал Кузин.

По словам Кузина, в июле было 8 тыс. зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом, что на 2 тыс. больше, чем в июне. Однако главный санврач отмечает, что подобная ситуация с повышением количества больных происходит во всем мире из-за штамма FLiRT, однако Минздрав не планирует вводить карантин.

"По абсолютному количеству пациентов это относительно небольшие количества, которые не дают оснований для введения ограничительных противоэпидемических мер", — сказал Кузин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 странах, где коронавирус убил больше всего людей. Также известна статистика летальных исходов от коронавируса в Украине.

Также "Комментарии" писали о смертельном вирусе, который заражает все больше людей в Индии.



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Источник: https://suspilne.media/808905-v-ukraini-cirkulue-sonajmense-10-riznih-pidtipiv-koronavirusu-kuzin/
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Обсуждения

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5.10

сегодня, 14:51

прям как косовский дегенерат

Ната

сегодня, 14:14

порахуйте хворих на онкологію і будете в тому мозі здивовані, що той "коронавірус" тільки у ваших мізках! знов бабки треба відмити чи експериментів на живих людях далі треба ще допровести?!


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