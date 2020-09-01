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Шмыгаль дал прогноз, сколько украинцев заразится коронавирусом до октября

По мнению премьер-министра Украины, до октября каждый день число заболевших будет в пределах трех тысяч человек

сегодня, 12:42
Автор:

Владимир Лавский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября-начала октября число заболевших в стране будет ежедневно расти до трех тысяч человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает "Украинская правда". 

"На данный момент у нас ежедневно от двух до двух с половиной тысяч заразившихся коронавирусом. По предварительным прогнозам, эта цифра возрастет до трех тысяч больных. Поэтому заполняемость больниц может превысить 80%, что является критическим показателем. Когда будет смягчать карантинные ограничения? Пока об этом рано говорить, нужно чтобы эпидемия пошла на спад", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль дал прогноз, сколько украинцев заразится коронавирусом до октября

Ранее "Комментарии" сообщали о резком росте заболевших на коронавирус в Украине. За последние сутки 2088 человек пополнили список заразившихся. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО. 

На выходных наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине. Более двухсот новых случаев коронавируса за сутки также обнаружили в Одесской области. Всего их 211.

А вот меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Кировоградской области. Там их всего два. Общее число инфицированных по Украине теперь достигает 123 303 человек.



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