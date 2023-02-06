Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька

В Украине в прошлом году туалетная бумага выросла в цене на 60%. И до конца текущего года эксперты тоже прогнозируют подорожание гигиенической бумажной продукции на 50-60%. Из-за таких тенденций на отечественном рынке появляется все больше некачественной продукции по привлекательным – самым низким – ценам: примерно 6-8 грн за рулон. Однако, приобретя такую дешевую бумагу, потребители потом сожалеют, о чем рассказывают на сайтах отзывов и страницах интернет-магазинов.



Самая дешевая туалетная бумага угрожает здоровью

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Из опыта украинцы делятся, что самая дешевая розовая бумага ("Кохавинка"), например, красит кожу и белье. Поэтому в нем, очевидно, используются красители в значительной концентрации.







А по словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, именно красители в туалетной бумаге могут быть очень опасны для здоровья.



"Отмечу, что именно наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи. Некоторые образцы могут вызвать развитие геморроя, воспалительные процессы и даже рак прямой кишки. Это происходит из-за свинца, который входит в состав красителей дешевых видов туалетной бумаги", – объясняет медик.

Кроме красителей, в самую дешевую туалетную бумагу при производстве бесконтрольно попадают следующие опасные для человеческого организма вещества:

Фталаты – это вещество негативно влияет на эндокринную и репродуктивную систему.

Хлор – используется для отбеливания бумаги.



Полициклический углеводород вызывает аллергию.

Формальдегид – вызывает раздражение кожи, провоцирующий рак.

Бисфенол А – приводит к репродуктивным проблемам.

Если же речь идет о качественной туалетной бумаге и сертифицированных производителях, то уровень всех вышеперечисленных веществ в ней строго контролируется на каждом из этапов производства путем лабораторных исследований. И хоть покупатель не может лабораторно исследовать бумагу во время шопинга, отличить некачественную продукцию можно и на глаз.

Накрашенная самая дешевая туалетная бумага ("Альбатрос"), например, как пишут украинцы, имеет довольно темный цвет, неровные края, слишком тонкая и легко рвется (что значительно усложняет ее использование по назначению).





Кроме того, длина рулонов самой дешевой некачественной бумаги, как правило, не превышает 40 метров. Поэтому, покупая товар, стоит проверить его на плотность: для этого достаточно сжать рулон руками.









В общем, экономить на гигиенической продукции нужно с умом. Нужно выбирать товар средних ценовых категорий и предпочтительно, конечно, от известных и проверенных производителей. А вот покупая дешевле, потребитель, как правило, проигрывает, потому что получает не только маленький метраж бумаги, но и товар низкого качества, который в итоге может вызвать еще и проблемы со здоровьем.