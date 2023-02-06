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Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька

Бюджетные варианты туалетной бумаги могут представлять угрозу здоровью украинцев.

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

В Украине в прошлом году туалетная бумага выросла в цене на 60%. И до конца текущего года эксперты тоже прогнозируют подорожание гигиенической бумажной продукции на 50-60%. Из-за таких тенденций на отечественном рынке появляется все больше некачественной продукции по привлекательным – самым низким – ценам: примерно 6-8 грн за рулон. Однако, приобретя такую дешевую бумагу, потребители потом сожалеют, о чем рассказывают на сайтах отзывов и страницах интернет-магазинов.

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька

Самая дешевая туалетная бумага угрожает здоровью


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Из опыта украинцы делятся, что самая дешевая розовая бумага ("Кохавинка"), например, красит кожу и белье. Поэтому в нем, очевидно, используются красители в значительной концентрации.

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька - фото 2

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька - фото 3

А по словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, именно красители в туалетной бумаге могут быть очень опасны для здоровья.

"Отмечу, что именно наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи. Некоторые образцы могут вызвать развитие геморроя, воспалительные процессы и даже рак прямой кишки. Это происходит из-за свинца, который входит в состав красителей дешевых видов туалетной бумаги", – объясняет медик.

Кроме красителей, в самую дешевую туалетную бумагу при производстве бесконтрольно попадают следующие опасные для человеческого организма вещества:

  • Фталаты – это вещество негативно влияет на эндокринную и репродуктивную систему.
  • Хлор – используется для отбеливания бумаги.
  • Полициклический углеводород вызывает аллергию.
  • Формальдегид – вызывает раздражение кожи, провоцирующий рак.
  • Бисфенол А – приводит к репродуктивным проблемам.

Если же речь идет о качественной туалетной бумаге и сертифицированных производителях, то уровень всех вышеперечисленных веществ в ней строго контролируется на каждом из этапов производства путем лабораторных исследований. И хоть покупатель не может лабораторно исследовать бумагу во время шопинга, отличить некачественную продукцию можно и на глаз.

Накрашенная самая дешевая туалетная бумага ("Альбатрос"), например, как пишут украинцы, имеет довольно темный цвет, неровные края, слишком тонкая и легко рвется (что значительно усложняет ее использование по назначению).  

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька - фото 4

Кроме того, длина рулонов самой дешевой некачественной бумаги, как правило, не превышает 40 метров. Поэтому, покупая товар, стоит проверить его на плотность: для этого достаточно сжать рулон руками.

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька - фото 5

Самая дешевая туалетная бумага: риски для здоровья и кошелька - фото 6

В общем, экономить на гигиенической продукции нужно с умом. Нужно выбирать товар средних ценовых категорий и предпочтительно, конечно, от известных и проверенных производителей. А вот покупая дешевле, потребитель, как правило, проигрывает, потому что получает не только маленький метраж бумаги, но и товар низкого качества, который в итоге может вызвать еще и проблемы со здоровьем.



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